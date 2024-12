Regalare soldi a Natale: cosa dice il galateo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Ogni anno la stessa storia: ci sono da fare i regali di Natale e le idee scarseggiano. La brutta figura è dietro l'angolo e per evitarla, si pensa che far scegliere direttamente all'altra persona il regalo oppure donare una busta con dei soldi sia la strada più facile. Ma è davvero così? Ha risposto a Fanpage.it Elisa Motterle, unica trainer italiana certificata dall’International Etiquette & Protocol Academy di Londra, dove si è specializzata in Business Etiquette e galateo cross-culturale.

La busta coi soldi a Natale: sì o no?

La etiquette trainer ha ribadito qualcosa che troppo spesso si sottovaluta: "Una volta si diceva: conta il pensiero. Ed è vero: quando il pensiero c'è, è davvero quello che conta". Proprio perché questa parte emotiva ed emozionale ha più valore di quella strettamente economica, quando si delega all'altra persona la scelta del regalo viene meno questo aspetto: "Oggi tutti possiamo comprare tutto con un click stando alla scrivania, quindi la parte più difficile di fare un regalo non è comprarlo, ma è farsi venire l'idea, è pensarlo". Proprio per questo motivo regalare soldi taglia questa dinamica in partenza.

L'esperta ha specificato, su questa pratica: "Nella nostra cultura, quindi parliamo di cultura europea, i soldi sono un tabù da tempo immemore. Già nel Medioevo li chiamavano sterco di Satana. Sono sempre collegati a un aspetto molto materiale, molto poco elegante dell'esistenza, ma non è così in tutte le culture. Per esempio in Oriente, dove non c'è il Cristianesimo, tutta questa faccenda del soldo impuro non c'è. Esistono le apposite buste rosse nella cultura cinese, in Giappone ai matrimoni trovi proprio il banchetto per compilare l'assegno".

In Europa oggi è certamente più tollerato regalare soldi, ma non è detto che sia sempre la strada migliore da percorrere: "L'idea di regalare soldi è un po' come dire: non ho voglia di pensarci". Vale soprattutto tra amici: "Meglio cercare qualcosa che magari costi poco, ma che sia pensata proprio per quella persona. Regali di valore troppo alto possono essere anche fonte di imbarazzo, se non si sa come ricambiare".