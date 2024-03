Red carpet di famiglia per Lindsay Lohan: sfila in total white con i fratelli Aliana e Dakota Linday Lohan ha partecipato alla prima newyorkese del suo nuovo film intitolato Irish Wish. Per celebrare un traguardo tanto speciale ha voluto al suo fianco due delle persone più importanti della sua vita, la sorella Aliana e il fratello Dakota. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Lindsay Lohan è diventata mamma la scorsa estate, ha messo al mondo il piccolo Luai, il primo figlio nato dal matrimonio con Bader Shammas. Nonostante i continui impegni legati a questa nuova vita da genitore, non ha rinunciato alla carriera. Dopo che qualche mese fa era apparsa a sorpresa alla prima del remake di Mean Girls, l'iconico film che l'ha resa famosa, ora è tornata a calcare i red carpet internazionali ma questa volta da protagonista. Ha partecipato alla première newyorkese del suo nuovo film Irish Wish (che arriverà nelle sale a partire dal prossimo 15 marzo) e per celebrare un traguardo tanto speciale ha voluto al suo fianco alcune delle persone più importanti della sua vita: i fratelli Aliana e Dakota.

Il look candido di Lindsay Lohan

Per il suo primo red carpet di famiglia Lindsay Lohan non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Seguita dallo stylist Rob Zangardi, lo stesso di Jennifer Lopez, ha sfoggiato un abito vintage di John Galliano, per la precisione un modello in raso total white preso dalla Albright Fashion Library. Si tratta del classico slip dress con le spalline sottili e la silhouette morbida ma a contraddistinguerlo è un drappeggio all'altezza del punto vita che aggiunge un tocco di originalità. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali col tacco alto di Santoni e degli orecchini pendenti scintillanti. Non ha rinunciato ai capelli sciolti e fluenti, mettendo così in risalto il colore rosso naturale.

Linday Lohan in John Galliano vintage

Aliana e Dakota Lohan come divi sul red carpet

I fratelli dell'attrice non sono stati da meno in fatto di stile. In passato erano già apparsi al fianco della sorella a un evento ufficiale ma da allora sono cresciuti moltissimo (anche perché sono trascorsi quasi 20 anni). Aliana ha osato con le paillettes rosso fuoco con un lungo abito brillante a collo alto e con la gonna scampanata, mentre il fratello Dakota ha preferito la sobrietà del total black. Il 27enne ha indossato un completo classico con camicia coordinata, portando però la collana a catena sopra al colletto. I fratelli Lohan hanno così dimostrato che lo stile glamour è un "affare di famiglia", soprattutto quando si ritrovano a calcare fianco a fianco un red carpet internazionale.

Aliana, Dakota e Lindsay Lohan