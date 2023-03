Rebel Wilson con l’abito riciclato agli Oscar: lo aveva già indossato quando pesava 36 kg in più Rebel Wilson è stata tra le grandi protagoniste del party post-Oscar organizzato da Vanity Fair. In quanti hanno notato che il suo abito scintillante era riciclato?

A cura di Valeria Paglionico

Domenica notte a Los Angeles si è tenuta la 95esima edizione degli Oscar ed è stata così spettacolare che ancora oggi se ne continua a parlare. Tra la cerimonia di premiazione, il post-party di Vanity Fair e le innumerevoli feste a tema in giro per Hollywood, le star hanno avuto modo di sfidarsi a colpi di stile. Se sul red carpet ufficiale hanno trionfato i look black&white, al di fuori del Dolby Theater si è lasciato spazio all'esuberanza. Tra le celebrities che più di tutte hanno attirato le attenzioni del pubblico c'è stata Rebel Wilson, che per la prima volta ha partecipato a un evento mondano con la futura moglie Ramona Agruma. In quanti, però, hanno notato il dettaglio riciclato nell'outfit dell'attrice?

L'abito scintillante di Rebel Wilson

Per partecipare al party di Vanity Fair con la compagna Ramona Agruma Rebel Wilson ha puntato tutto sugli scintillii. Ha indossato un lungo abito firmato Jason Wu, un modello tempestato di paillettes total gold con lo scollo leggermente a barca, la gonna a sirena e un drappeggio all'altezza del punto vita. L'attrice ha poi completato il tutto con tacchi a spillo e clutch bag di cristalli arcobaleno, un chiaro riferimento alla comunità LGBTQ+. La futura moglie Ramona, invece, ha preferito il brand Rhea Costa, abbinando una sinuosa gonna lunga in total black a una casacca trasparente color nude decorata con dei fiori ricamati.

Rebel Wilson in Jason Wu agli Oscar 2023

Rebel Wilson sostiene la moda green

Per quale motivo l'abito di Rebel Wilson sembrava essere "già visto"? Perché si tratta di un capo riciclato. L'attrice lo aveva indossato già nel 2020 proprio agli Oscar, solo che all'epoca non aveva ancora rivoluzionato il suo stile di vita e pesava circa 36 kg in più rispetto a oggi.

Rebel Wilson in Jason Wu agli Oscar 2020

Di strada ne ha fatta da allora e, complici dieta e attività fisica, è cambiata in modo drastico, tanto da sembrare una persona diversa. Il motivo di questa scelta di stile? Una questione di sostenibilità: le è bastato fare dei piccoli ritocchi al vecchio vestito perché le calzasse ancora alla perfezione. Quante sono le celebrities che hanno il coraggio di fare qualcosa di tanto green agli Oscar?