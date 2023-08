Re Carlo riunisce la famiglia a Balmoral, ma senza Harry Come da tradizione il sovrano inglese ha portato la famiglia nella tenuta scozzese amata da Elisabetta II. Tra i presenti anche il Principe Andrea, allontanato dagli impegni pubblici dopo il caso Epstein.

A cura di Annachiara Gaggino

Carlo III e Camilla

Carlo III ci tiene alle tradizioni e, come sua madre, si concede un periodo di vacanza a Balmoral. Nel castello della campagna scozzese, tanto amata da Elisabetta II, il sovrano ha accolto anche tutta la famiglia, Principe Andrea compreso, allontanato dagli impegni pubblici dopo lo scandalo Epstein. Si sono recati nella tenuta ovviamente i principi del Galles William e Kate, oltre all'amata sorella del Re, la Principessa Anna e la famiglia del fratello Edoardo. Insomma, la lista dei presenti comprende tutti i nipoti della defunta Regina, tranne il Principe Harry con moglie e figli, che hanno ormai scelto di non partecipare alle riunioni della Royal family. L'arrivo del Re è stato accolto da una parata, a cui Carlo ha partecipato indossato il tradizionale kilt scozzese. Salutati i sudditi e ispezionata la Compagnia Balaklava, il quinto Battaglione del Reggimento Reale di Scozia ora il sovrano può allontanarsi dagli impegni ufficiali e dedicare del tempo ai suoi cari.

Principe Andrea, un finto reietto

Il terzogenito di Elisabetta II ha dovuto rinunciare due anni fa alla sua posizione di membro senior di casa Windsor. Il suo coinvolgimento nel caso Epstein, che lo ha visto tra i protagonisti di un processo di risonanza internazionale, lo ha costretto a rinunciare ai titoli militari e alle apparizioni ufficiali. Tuttavia il monarca non lo ha escluso dalle celebrazioni di famiglia, e lo ha voluto anche tra gli invitati all'incoronazione (a cui ovviamente non ha potuto partecipare in divisa). Il fratello minore del Re era seduto nelle prime file all'interno dell'Abbazia di Westminster, accompagnato dalle figlie Eugenie e Beatrice di York. Lo scorso dicembre ha partecipato anche alla consueta passeggiata natalizia, da Sandringham House alla chiesa di St. Mary Magdalene, mentre a Pasqua ha presenziato alla messa alla nella cappella di Saint George Chapel a Windsor.