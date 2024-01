Re Carlo paga solo 2mila euro di tasse per vivere a Buckingham Palace, meno di una normale casa a Londra La tassazione sugli immobili grava anche sui reali, ma in maniera molto meno pesate rispetto ai comuni cittadini. Secondo la stampa internazionale le imposte sulla residenza del sovrano sarebbero più basse di quelle versate mediamente dal 46% della popolazione britannica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Re Carlo il giorno dell'incoronazione dal balcone di Buckingham Palace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Polemiche sulla tassazione comunale di Buckingham Palace. Secondo alcuni calcoli dell'Economist la residenza dei reali britannici costerebbe al monarca appena 1828 sterline l'anno (poco più di 2mila euro). Una notizia che ha suscitato scalpore tra la popolazione del Regno Unito che paga per le proprie abitazioni molto meno lussuose imposte decisamente più alte. Il maestoso palazzo a Westminster nel centro di Londra non è nemmeno la residenza abituale del re, che preferisce passare il suo tempo in dimore più intime e isolate. La monarchia britannica è sicuramente un costo per la popolazione, che si ritrova a dover fare i conti anche con una parziale esenzione erariale sulle proprietà della corona.

Buckingham Palace

Quanto è tassata una casa a Londra

Secondo le stime dell'Economist la cifra pagata dal sovrano allo Stato per la sua proprietà di 775 stanze sarebbe paragonabile a quella versata per un trilocale a Blackpool, una cittadina costiera nel nord dell'Inghilterra. La Council Tax che grava su Buckingham Palace è, inoltre, nettamente inferiore a quanto viene richiesto a quasi la metà dei sudditi che vivono in abitazioni qualunque, quasi il 46% del totale.

La famiglia reale il giorno dell'incoronazione sul balcone di Buckingham Palace

Perché la tassazione di Buckingham Palace è così bassa

La Council Tax è un tributo sugli immobili a carico di colui che vive in un'abitazione; se la casa è in affitto, ad esempio, a versarla dovrà essere l'inquilino, salvo una diversa previsione del contratto d'affitto. È stata introdotta nel 1993 per finanziare la perte dei servizi forniti dalle amministrazioni locali per le scuole, per la raccolta dei rifiuti, per la pulizia e l'illuminazione delle strade. Il trattamento di favore riservato al sovrano è dettato dall'inserimento del palazzo nella categoria H dei contribuenti, che privilegia i proprietari per ragioni storiche. La responsabilità non è quindi imputabile a Carlo III da cui, però, ci si aspetta un cambiamento, visto il proposito di snellire il sistema monarchico.

Leggi anche Quali sono le regole che devono seguire le tate a corte per l'educazione dei principi inglesi

Carlo e Camilla all'interno di Buckingham Palace