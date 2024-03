Re Carlo cerca un nuovo chef: come fare per lavorare a Buckingham Palace Re Carlo III è alla ricerca di un nuovo chef de partie da inserire nel suo staff: ecco tutte le caratteristiche del candidato ideale che si ritroverà a lavorare tra le mura di Buckingham Palace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il re Carlo III ha ridotto drasticamente i suoi impegni pubblici perché costretto a sottoporsi a delle intense cure per combattere il cancro, a prendere il suo posto è quasi sempre Camilla, proprio di recente apparsa elegantissima con un cappello "riciclato". Il monarca non ha però rinunciato alla normale cura delle questioni amministrative di Buckingham Palace, la sede operativa del suo regno. Di recente, ad esempio, ha inserito una nuova offerta di lavoro sul sito ufficiale della casa reale: il sovrano è alla ricerca di un nuovo chef de partie da inserire nel suo staff per la gestione della vita alimentare di corte.

Cosa fa uno chef de partie a Buckingham Palace

Di cosa si occupa uno chef de partie (o meglio un capo di partita) tra le mura di Buckingham Palace? Come specificato nell'annuncio diffuso da re Carlo III, il candidato ideale deve gestire ogni aspetto della vita alimentare del sovrano e dei suoi familiari, dalla colazione alla cena, fino ad arrivare ai banchetti, in occasione dei quali deve occuparsi anche del menù offerto agli ospiti. Sul sito di casa Windsor si legge: "Lavorerai con ingredienti di qualità e sarai responsabile della preparazione quotidiana e del servizio del cibo alla famiglia reale e al personale". Per ricoprire il ruolo sarebbe preferibile avere già esperienza nella ristorazione a 5 stelle e una certa dimestichezza con la cucina classica francese, la preferita di Carlo.

Cosa offre re Carlo III al candidato ideale

Lo chef in questione dovrà rispettare le abitudini alimentari del re, che solitamente consuma una abbondante colazione a base di frutta, uova e tè, saltando il pranzo a favore di una cena più ricca (evita carne e pesce due giorni alla settimana e non mangia latticini almeno un giorno alla settimana). Naturalmente non deve mancare mai il tè delle 17 con panini farciti e torte. Grande flessibilità, disponibilità a viaggiare spesso ed estrema discrezione completano il profilo ideale. Qual è il compenso offerto? Non viene specificato ma di sicuro verranno coperti vitto e alloggio, dunque lo chef avrà un posto d'eccezione tra le mura di Buckingham Palace. Le candidature rimarranno aperte fino all'1 aprile.

