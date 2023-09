Rania di Giordania è regina di stile con l’abito chemisier bianco La sovrana è un’icona di eleganza, molto abile nello scegliere sempre il capo giusto. Per un summit a Londra ha sfoggiato un lungo abito a camicia bianco.

Instagram @queenrania

Alla settima edizione del CogX Global Leadership Summit di Londra, la regina Rania di Giordania ha tenuto un lungo discorso sulla necessità di un'azione concreta riguardo la crisi dei migranti, dei rifugiati e quella climatica. La sovrana è molto influente sui social network ed è anche molto amata dai sudditi, soprattutto per l'impegno in favore dei diritti delle donne. Rania di Giordania è una regina anche in fatto di stile: un'icona di eleganza grazie alla sua abilità nell'indossare capi adatti a ogni occasione.

L'abito chemisier indossato dalla regina

La sovrana quest'estate ha spesso scelto di sfoderare look comodi, mostrando outfit sporty nelle foto delle vacanze pubblicate sui social. Con il ritorno agli impegni ufficiali, però, non ha abbandonato lo stile casual, arricchendolo con dettagli eleganti come i décolléte neri a punta e un make up luminoso. Secondo alcune indiscrezioni la regina vanterebbe uno dei guardaroba più costosi al mondo, con una spesa annuale di 480mila dollari.

Rania di Giordania in Alexander McQueen. Instagram @queenrania

Il lungo abito chemisier bianco, che le scende morbido sulla figura snelle, è abbellito da una cintura nera in tinta con una borsa intrecciata. Negli scatti del CogX Global Leadership Summit, la sovrana appare sorridente e rilassata. Il vestito di cotone e la cintura in pelle sono di Alexander McQueen, stilista molto apprezzato dalla regina. La borsa, invece, è firmata Bottega Veneta, marchio spesso sfoggiato da Rania di Giordania.

Abito chemisier Alexander McQueen indossato dalla regina Rania di Giordania

Il makeup luminoso della sovrana

Durante il discorso della regina era impossibile non venire rapiti dalle sue parole e dalla sua eleganza. L'incarnato radioso, un ombretto dalla texture satinata e un rossetto glowy, un make up capace di valorizzare l'incarnato del suo volto. Sembra che secondo le regole della sezione aurea, Rania di Giordania sia la seconda sovrana più bella al mondo, prima di lei Lady Diana e in terza posizione Grace Kelly.