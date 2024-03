Quanto costa la borsa che sembra una scatola di dolci (ispirata a un film di Wes Anderson) È stata ribattezzata Bentel’s con un gioco di parole sull’originale Mendl’s. È la borsa che porta dal grande schermo alla realtà il film Grand Budapest Hotel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il mondo di Wes Anderson prende vita con la borsa realizzata da Nik Bentel Studio, un omaggio alla maestria del regista statunitense che ha firmato grandi film come Asteroid City, Rushmore, The French Dispatch, L'Isola dei Cani. E come dimenticare Grand Budapest Hotel, la pellicola che nel 2015 gli è valsa il Golden Globe per il Miglior film commedia o musicale, candidato anche agli Oscar nella categoria Miglior film. Proprio a quest'opera è dedicata la borsa che è appena sbarcata sullo shop online di un team di designer con sede a New York

Il significato della borsa

Grand Budapest Hotel è uno dei film di maggiore successo di Wes Anderson, ambientato in un prestigioso e lussuoso albergo dell'Europa dell'Est, sul finire degli anni Settanta. Qui si sviluppano le storie dei vari protagonisti: dal direttore della struttura Monsieur Gustave al garzoncello Zero Moustafa, da Madame D alla pasticcera Agatha. Quest'ultima lavora presso la pasticceria Mendl (ricreata nella Pfunds Molkerei, una famosa latteria dell’800 di Dresda), che ospita diversi momenti importanti della narrazione.

Qui Agatha ogni giorno si dedica alla preparazione dei Courtesan au Chocolat, dei pasticcini zuccherosi e colorati ispirati ai Religieuse inventati dallo chef francese Pantarelli, impiegato presso la Corte di Caterina de Medici nel 1540. I manicaretti venivano confezionati meticolosamente nella loro scatolina: nel film se ne vedono tante. Sono scatole rosa dal fiocco blu sulla cima e il logo riportato su ogni faccia del cubo. Proprio a quelle scatole si ispira la borsa da poco messa in commercio da Nik Bentel Studio, rinominata con un gioco di parole Bentel's.

È una borsa in pelle rosa, con tracolla azzurra, fiocco e logo su ogni faccia. Realizzata con chiusura magnetica e interni scamosciati, è stata prodotta in sole 300 unità, trattandosi di un'edizione limitata. Costa 190 dollari (174 euro). Acquistandola ovviamente ci si porta a casa un pezzo da collezione, un cimelio che omaggia la produzione di un grande regista, da avere sempre con sé: letteralmente in spalla. Il brand non è nuovo a creazioni originali e provocatorie: in passato ha trasformato in una borsa anche il caratteristico sacchetto blu della pasta Barilla.