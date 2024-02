Quanti tatuaggi ha Fred De Palma e qual è il loro significato Fred De Palma ha più di 15 tatuaggi che coprono diverse parti del suo corpo. Il rapper in gara a Sanremo 2024 ha raccontato negli anni i significati dei disegni con l’inchiostro: ecco quali sono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Fred De Palma

Fred De Palma, in gara al Festival di Sanremo 2024 con Il cielo non ci vuole, si prepara a stregare il pubblico dell'Ariston. Noto al grande pubblico per le sue celebri hit estive, come Una Volta Ancora e D'estate non vale, Federico Palana (nome all'anagrafe del cantante) è un grande appassionato di tatuaggi. In un'intervista del 2014, dichiarava di averne 15, numero quantomeno raddoppiato in questi 10 anni.

Il tatuaggio sul viso di Fred De Palma

Il tatuaggio più iconico (e anche più visibile) di Fred De Palma è proprio una palma, ritratta sul volto. Il tatuaggio, realizzato sulla guancia destra sotto l'occhio, è un tributo al nome d'arte scelto da Federico Palana. Inizia a fare rap nel 2007 e, quando nel 2012 inizia il percorso da solista, sceglie questo nome d'arte.

La palma tatuata sulla guancia

Il tatuaggio dello squalo vestito da uomo

Come dichiarato da Fred De Palma, il suo rapporto con i tatuaggi è davvero particolare. Alcuni, infatti, hanno un significato particolare: un tatoo raffigura uno squalo vestito da uomo in giacca e cravatta, con tanto di borsalino in testa. Il cantante ha spiegato che lo squalo raffigura una persona ricca a simboleggiare tutte quelle persone da cui si deve guardare e stare lontano.

Il tatuaggio dello squalo

La vodka e la scritta RM sulla mano

Altri due disegni che Fred De Palma si è tatuato sul corpo sono una vodka con tanto di bicchiere accanto e una sigla, RM. In un'intervista a Sky.it, De Palma ha raccontato il significato di questi due tatuaggi: il primo è dedicato all'alcolico che gli piace, mentre la sigla tatuata sulle dita della mano desta sta per Roccia Music, il collettivo di Marracash di cui ha fatto parte dal 2013 al 2014, quando ha lasciato quella che era anche la sua casa discografica per cominciare il suo progetto solista. Oggi il tatuaggio è stato trasformato in Army, armata in italiano.

Il tatuaggio RM

Il significato della calavera con gli occhiali

Tra i tatuaggi più stravaganti di Fred De Palma c'è sicuramente una calavera con gli occhiali da sole. Calavera significa teschio in lingua spagnola e in Messico le calaveras sono i dolci fatti di zucchero di canna che si mangiano in occasione del Giorno dei morti. Tatuarsi questo simbolo significa celebrare e ricordare un defunto caro. In particolare, De Palma, ha dichiarato di essersela tatuata per portare con sé il suo passato in discoteca, quando si esibiva nei locali.

La calavera con gli occhiali da soli

Il disegno della carpa non completato

Tra le decine dei tatuaggi di Fred De Palma ce n'è uno che non è stato completato ed è legato a un ricordo di quando era un ragazzo. Si tratta, come raccontato dal rapper, di una carpa tatuata al mare da un cugino: il disegno è rimasto incompleto come tante delle cose iniziate d'estate, ma De Palma ha deciso di tenerlo.

La carpa non completata

Il coltello con le gambe da donna sul braccio

Infine uno degli tatuaggi di cui Fred De Palma ha raccontato il significato è un coltello con le gambe da donna tatuato sul braccio. Il tatuaggio colorato non ha un significato particolare ma il rapper ha raccontato che si tratta di un disegnato che lui stesso ha ideato.

Il tatuaggio con il coltello con le gambe da donna