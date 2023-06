Principe William, il regalo speciale ricevuto per il compleanno Il principe William ha compiuto 41 anni pochi giorni fa e l’abbazia di Westminster gli ha fatto un regalo speciale: ecco l’omaggio ispirato alla tradizione reale.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family è molto legata alle ricorrenze speciali e, che siano "nazionali" o private, non importa, l'unica cosa certa è che vengono sempre associate a delle feste in gran stile. Se la scorsa settimana è stato organizzato il Trooping the Colour per celebrare il compleanno di re Carlo III, qualche giorno fa è stato il turno di William. Il 21 giugno ha compiuto 41 anni e per l'occasione sui canali social ufficiali dei Windsor è stato rispolverato un adorabile scatto che lo ritrae con la moglie Kate Middleton e i figli George, Charlotte e Louis, tutti vestiti in coordinato. Cosa ha ricevuto come regalo il principe? Dall'abbazia di Westminster è arrivato un pensiero davvero speciale: ecco di cosa si tratta.

L'omaggio al principe William

Se da un lato non è arrivata alcuna indiscrezione sul regalo che Kate ha fatto al marito per i 41 anni, dall'altro ha destato non poco scalpore la scelta messa in atto dall'abbazia di Westminster: per la prima volta dopo la pandemia sono state suonate le campane in occasione del compleanno del principe del Galles. Il motivo per cui lo si fa? Si vuole rendere omaggio all'erede al trono diretto ricordando il giorno della sua nascita, quando per la prima volta le campane della chiesa hanno suonato in suo onore. Sul profilo Twitter dell'abbazia è stato condiviso un video dei rintocchi dedicati a William con tanto di didascalia: "Auguriamo a Sua Altezza Reale il Principe di Galles un felice compleanno".

Come nasce la tradizione di Westminster

Suonare le campane di Westminster durante i compleanni dei reali era una trazione particolarmente in voga prima della pandemia. L'usanza è stata abbandonata nel 2020 quando, a causa delle sfide finanziarie dettate dal difficile periodo storico, l'abbazia non è più riuscita a sostenere le spese. Il risultato? Le campane hanno suonato solo per i compleanni di Sua Maestà la Regina e Sua Altezza Reale il Principe di Galles. Ora che Carlo è diventato re, facendo ereditare il titolo di principe del Galles a William, c'è stato anche il "passaggio di consegna" di questa tradizione. La novità, inoltre, è che l'omaggio è stato nuovamente esteso anche alle mogli del sovrano e del principe ereditario, dunque a Camilla e Kate Middleton. In quanti sognano di assistere almeno una volta nella vita a questo momento emozionante?