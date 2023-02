Pixie Curtis va in pensione: dopo i guadagni stellari del suo shop l’11enne sceglie gli studi In un mese ha guadagnato quasi 200mila euro col suo shop di fiocchi per capelli. L’11enne Pixie Curtis ha scelto di prendersi una pausa e dedicarsi alla scuola.

A cura di Giusy Dente

"Per i Pixie's Bows è ora di appendere le scarpette giocattolo al chiodo e tornare dove tutto è cominciato": con queste parole l'undicenne Pixie Curtis ha comunicato la volontà di interrompere il suo coinvolgimento nella milionaria attività di famiglia. Lo ha fatto allegando una foto di se stessa bambina, in cui tra i capelli rossi sfoggia l'accessorio che l'ha resa ricca: un fiocco bianco. Pixie Curtis, infatti, è famosa per lo shop di accessori per capelli che porta il suo nome. Fasce, cerchietti e mollettine hanno fatto guadagnare milioni. Ma ora, forse complice l'eccessiva pressione, la bambina ha deciso di prendersi una meritata pausa, per fare qualcosa di più consono alla sua età.

La storia di Pixie

L'avventura imprenditoriale della giovane Pixie Curtis è cominciata nel periodo della pandemia, quando con l'aiuto di sua madre ha cominciato a realizzare e vendere degli accessori per capelli. Nel giro di un paio di anni ha costruito un vero e proprio impero, che ha generato guadagni stellari: cifre esorbitanti per un adulto, figuriamoci per una bambina di appena 11 anni.Si parla di entrate per 200.000 dollari (188.000 euro) solo nel primo mese di vendite in Australia, nel maggio 2022. L'11enne è sempre stata supportata e aiutata dalla famiglia nel suo percorso, fino a quando non è giunta la decisione di rallentare i ritmi. Per la piccola è giunto il momento di una pausa, per potersi concentrare sugli studi.

Proprio sua madre, colei che gestisce i social "aziendali" della figlia, ha comunicato la decisione. La donna, molto conosciuta nel mondo delle pubbliche relazioni, è anche la proprietaria di un'agenzia per giovani talenti e di un noto brand di abbigliamento. Insomma, gli affari sono una questione di famiglia. Roxy Jacenko tempo fa aveva detto che sua figlia a 15 anni avrebbe posseduto un patrimonio tale da poter "andare in pensione" tranquilla. Lo stop è arrivato invece prima di quanto previsto, per volontà della stessa Pixie. "Ha deciso di concentrarsi sul suo imminente ingresso al liceo" ha spiegato la donna. Non è un addio definitivo: lo shop di fermagli resterà ugualmente aperto. "Tornerà com'era in origine e continueremo a gestirlo insieme ma con molta meno pressione per Pixie" ha specificato la donna.