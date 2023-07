Perché tutti si vestono di nero e rosa: il trend Barbenheimer fa impazzire la moda (e i social) I film ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ non potrebbero essere più diversi tra loro. Ma proprio questo contrasto ha affascinato la moda (e i social) creando un incontro impossibile di stili opposti (ma che insieme funzionano benissimo)

A cura di Beatrice Manca

Look Michael Kors Collection, camicia Intimissimi, borsa Jaquemus (Vestiaire), gonna Stradivarius, occhiali Ferragamo, cappello Luisa Spagnoli, orecchini Unoaerre, texani Bronx su Zalando, look Marco Rambaldi

Gli opposti si attraggono. Una massima sempre vera nella moda, ma mai quanto questa estate: motivo? La nascita del trend Barbenheimer, che fonde gli stili (agli antipodi) di Barbie, lo spumeggiante film di Greta Gerwig sulla bambola Mattel, e Oppenheimer, il biopic di Christopher Nolan sull'inventore della bomba atomica. Improvvisamente, i feed di Instagram e TikTok si sono riempiti di video di utenti vestiti metà di nero e metà di rosa per rendere omaggio a entrambi i film. Anche se in Italia non vivremo il fenomeno Barbenheimer come negli Usa, la tendenza sta comunque spopolando e la moda dell'estate 2023 ha i perfetti look da cui prendere ispirazione.

Che cosa significa Barbenheimer, la parola del momento

A scatenare il trend è stata una curiosa coincidenza: i due film, entrambi molto attesi, negli Stati Uniti sono usciti lo stesso giorno, il 21 luglio 2023. Così molti appassionati di cinema hanno fissato delle vere e proprie maratone cinematografiche, vedendosi prima l'uno e poi l'altro. Ma le due pellicole non potrebbero essere più diverse: una ci riporta al dramma della Seconda Guerra Mondiale, l'altra è ambientata nel mondo delle bambole. Un film è dark, con un'estetica grigia e plumbea, l'altro è sfacciatamente rosa e pop.

Un look di Ferragamo in stile Oppenheimer

Il contrasto ha generato un'infinita serie di meme, parodie e locandine immaginarie, ma ha influenzato anche lo stile. Gli spettatori infatti hanno coniato il perfetto look per saltare da una sala all'altra, che combina gli elementi più riconoscibili dell'uno e dell'altro film, oppure con un breve pit stop in bagno. In Italia, però, la maratona deve aspettare: Barbie è già nelle sale, ma Oppenheimer uscirà il 23 agosto.

Un look Valentino Haute Couture in stile Barbenheimer

Come ricreare lo stile Barbenheimer

Se l'uscita del film Barbie ha dato al pubblico una scusa per vestirsi come la propria bambola preferita, lo stesso non si può dire di Oppenheimer: nessuno, prima di oggi, avrebbe mai pensato di vestirsi come l'uomo che costruì l'atomica. Nonostante ciò, lo stile anni Quaranta è comunque un'ottima ispirazione da cui attingere. Da una parte abbiamo quindi la scoppiettante estetica Barbiecore, fatta di accessori pop, stampe retrò e una valanga di rosa, dall'altra ci sono capi sartoriali, come gilet, pantaloni classici con la piega, cappelli, cravatte, mocassini o scarpe stringate.

Un look di Marco Rambaldi in stile Barbiecore

Non basta puntare sui contrasti cromatici del rosa e del nero, i pezzi da combinare per un look Barbenheimer devono avere un mood opposto: un body scintillante e un paio di pantaloni palazzo. Un gilet gessato e una gonna vaporosa. Eyeliner scuro sugli occhi e manicure pastello. Un cappello panama e un paio di camperos bianchi, rubati direttamente dal film. Le combinazioni sono infinite ma, se avete bisogno di ispirazione extra, abbiamo pensato a una gallery di abbinamenti inediti con i pezzi cult dell'estate 2023.