Perché Rose Villain indossa le T-shirt con le frasi stampate sopra In vista dell’uscita del nuovo disco, Rose Villain ha dato in modo originale qualche anticipazione delle canzoni sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rose Villain

Sanremo 2024 ha visto il debutto di tanti artisti che non avevano mai calcato prima il prestigioso palcoscenico dell'Ariston. Accanto a nomi ricorrenti della kermesse come Emma, Annalisa, Mahmood, Fiorella Mannoia c'erano anche, alla prima esperienza: Angelina Mango, Gazzelle, Rose Villain. Quest'ultima ha portato in gara il brano Click Boom!, in cui racconta il lato oscuro dell'amore ("che è come un proiettile" dice nel testo). A Festival concluso, per l'artista ora ci sono nuovi progetti in vista: tanto per cominciare c'è il nuovo album in arrivo. Uscirà l'8 marzo e per celebrare il grande evento, ha scelto dei look a tema.

Rose Villain

I messaggi sulle T-shirt bianche

La T-shirt bianca è un must have del guardaroba, un capo intramontabile per la sua versatilità, perfetto per look basic da giorno, ma al tempo stesso capace di svoltare un outfit da sera con l'aiuto dei giusti accessori. Sta bene su tutto, è unisex, non passa mai di moda e permette di dare libero sfogo alla fantasia, per esprimere il proprio stile personale. Questo capo, infatti, è perfetto per essere impreziosito con spille e applicazioni, ma è anche una vera e propria tela da decorare a proprio piacimento.

Rose Villain

Le scritte sulle magliette bianche hanno conquistato tutti: spopolano quelle con le citazioni dei film, quelle con messaggi motivazionali, con frasi ironiche. Ai fan, curiosissimi di conoscere la tracklist dell'album in uscita dal titolo Radio Sakura, Rose Villain ha risposto sfruttando proprio le potenzialità della T-shirt bianca, che ha trasformato nella sua lavagna personale. Sopra, ci ha scritto alcune frasi delle canzoni che i fan troveranno nel disco, fornendo anche alcuni dettagli: titolo del brano, durata, numero di traccia, eventuale featuring.

Rose villain

"Ti ho fatto entrare nel mio disordine" fa parte del brano presentato a Sanremo, con cui si è classificata 23esima. A questa frase si aggiunge "Ma se non lo sai le parole feriscono" che è tratta dal brano Hatrori Hanzo, cantato con Madame. C'è poi "Non ho amici ho solo fans" contenuta in Huh?, mentre spicca sulla schiena il verso "Illumini questa stanza come avessi una stella chiusa dentro la tasca" che appartiene a Stan, un featuring con Ernia.

Rose Villain

Con questa mossa, la cantante ha certamente reso tutti ancora più curiosi. Crescono le aspettative per Radio Sakura, che segue Radio Gotham del 2023. Sakura significa "bocciolo di ciliegio" in giapponese, una cultura di cui la cantante è appassionata. Intervistata da Fanpage.it ha anchespiegato le differenze tra i due lavori a livello di immagine: "Con il primo disco abbiamo optato con il mio team per una versione più dark di Rose Villain, quindi avevo usato tanto latex, tanto nero, tanto oscurità che erano perfetti per le canzoni. Adesso sto virando verso qualcosa di floreale, ma non nel senso di fiori: più più colore, più bianco".