Perché Michelle Obama si stirava i capelli quando era First Lady L’ex first lady ha parlato delle scelte che molte donne di colore sono costrette a fare sul posto di lavoro: tenere i capelli al naturale o stirarli?

A cura di Beatrice Manca

In politica, si sa, nulla è lasciato al caso. Anche dettagli apparentemente frivoli come abiti, colori e acconciature hanno un valore: raccontano identità, trasmettono messaggi, costruiscono l'immagine di un leader. Un discorso che assume ancor più valore se parliamo del primo presidente nero in una nazione segnata da profonde questioni razziali come gli Stati Uniti. Michelle Obama ha raccontato le motivazioni che l'hanno spinta a lisciarsi i capelli alla Casa Bianca quando sarebbe stato più facile intrecciarli o lasciarli al naturale.

Il nuovo libro di Michelle Obama

Dopo il successo del bestseller Becoming, l'ex first lady Michelle Obama ha scritto un nuovo libro, The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times (in Italia tradotto come La luce che è in noi). Nel libro racconta il rapporto con il marito, l'ex presidente Barack Obama, la maternità e alcuni dettagli della vita alla Casa Bianca. Michelle Obama ha presentato il libro al Warner Theatre di Washington DC insieme alla famosa conduttrice Ellen DeGeneres. Tra i vari temi toccati durante la conversazione c'è stata anche l'acconciatura sfoggiata da Obama durante gli anni da first lady: lunghezza media e ciocche lisce, stirate in modo da perdere la naturale increspatura dei ricci afro.

Michelle Obama alla presentazione del suo libro

"Gli americani non erano pronti per i miei capelli"

Secondo quanto riferito da un articolo del Washington Post, Michelle Obama ha spiegato che ha deciso di lisciarsi i capelli mentre gli Stati Uniti si stavano "adattando" all'idea di avere la prima famiglia nera alla Casa Bianca. Per lei sarebbe stato più facile tenere i capelli naturali intrecciati, ha detto, aggiungendo di aver pensato ai cittadini americani: "No, non sono pronti per questo". Temendo che l'attenzione della stampa si sarebbe concentrata sui capelli afro, ha scelto di lisciarsi i capelli in modo da non attirare attenzione. "Lasciami tenere i capelli lisci – ha pensato – Facciamo prima passare l'assistenza sanitaria".

Michelle Obama alla Casa Bianca

Obama ha raccontato l'episodio come un esempio estremo di una scelta che le donne afroamericane devono fare quotidianamente sui luoghi di lavoro: tenere i capelli al naturale o stirarli per somigliare alle donne bianche? Molti contesti vedono ancora treccine e dreadlock come "meno professionali" rispetto ai capelli lisci. La percezione però sta cambiando: oggi le donne nere e ispaniche non nascondono più le proprie origini, indossando con orgoglio i simboli del proprio heritage culturale. Anche Michelle Obama, oggi, è libera di sfoggiare una chioma di treccine ispirando centinaia di bambine in tutto il Paese.