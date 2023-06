Perché Kate Middleton indossa spesso vestiti a pois: il segreto della sua fantasia preferita La principessa del Galles ha sfoggiato un abito a pois bianchi e blu per la visita alla comunità di Hope Street: una scelta che rivela una ‘strategia’ di stile.

A cura di Beatrice Manca

La Principessa del Galles Kate Middleton ha visitato Hope Street, un progetto comunitario che accoglie le donne che hanno commesso piccoli reati, evitando di separarle dai figli piccoli per la detenzione in carcere. Durante la visita la principessa è stata molto applaudita per le sue parole di speranza alle donne della comunità, ma anche per il suo stile impeccabile. I fan più attenti hanno notato che di recente la principessa indossa sempre più spesso abiti a pois, e come sempre la scelta non è casuale.

Kate Middleton ricicla l'abito a pois

Solo pochi giorni fa, durante il Garter Day, Kate Middleton aveva sfoggiato un vestito bianco a pois neri ispirato a un celeberrimo look di lady Diana. Ora la principessa ‘fa il bis' con un vestito a maniche corte blu oltremare con una stampa a pois bianchi, firmato Alessandra Rich.

Kate Middleton in Alessandra Rich

Il look era completato da scarpe bicolor con laccetto, una minibag candida di Mulberry e un paio di orecchini Shyla.

Kate Middleton con gli orecchini Shyla

La passione di Kate Middleton per gli abiti a pois

La principessa del Galles ha una vera e propria collezione per gli abiti a pois, che indossa dalle prime apparizioni in pubblico, ben prima del matrimonio reale. Del resto questa stampa anni Cinquanta è bon ton e rassicurante, senza tempo, con cui è difficile sbagliare e infatti è molto presente nel guardaroba reale. Rispetto al passato, però, Kate Middleton ha introdotto pian piano una sottile strategia: i pois sono diventati progressivamente più piccoli e discreti, rivelando una nuova maturità stilistica e una maggiore consapevolezza di sé.