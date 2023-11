Perché il giorno dei single si celebra l’11 novembre Facciamo chiarezza: la Festa dei Single è l’11 novembre o il 15 febbraio, nel giorno di San Faustino? Ecco il significato delle due ricorrenze.

A cura di Giusy Dente

Sul 14 febbraio non c'è dubbio: è universalmente riconosciuta come la Festa degli Innamorati, il San Valentino con cui si celebra l'amore in ogni sua forma. Viene festeggiato in Italia, Spagna, Austria, Belgio, Francia ma anche al di fuori dell'Europa in Cile, Uruguay, Cuba, Porto Rico, Ecuador, Repubblica Dominicana. Ciò che non tutti sanno è che esiste anche una giornata dedicata esclusivamente alle anime solitarie, ai single (che si tratti di single per scelta o per scelta altrui). In verità di giornate ne esistono due: ecco quando è nato questo sdoppiamento e perché esistono due Feste dei Single.

Le differenze tra 11 novembre e 15 febbraio

C'è un po' di confusione circa la data ufficiale in cui celebrare la singletudine. Per qualcuno la fatidica giornata è il 15 febbraio, giorno di San Faustino mentre per altri coincide col Single Day che cade l'11 novembre. Quest'ultimo è una ricorrenza cinese, nata sì in contrapposizione al San Valentino degli innamorati, ma che incoraggia lo shopping sfrenato. In origine la festa era nata per ribadire l'orgoglio single, per dare dignità a questo status. Per nulla casuale la scelta della data: 11 novembre (11-11).

In Cina la numerologia è cosa seria e difatti proprio il numero 1 indica il singolo. Ripetuto quattro volte vuole indicare la massima espressione della solitudine. Ma poi le cose sono cambiate e l'11 novembre è diventato famoso per il suo forte risvolto commerciale. È stato Alibaba (l'equivalente cinese di Amazon) a renderlo tale nel 2009, organizzando sconti, saldi e offerte di cui approfittare in concomitanza con l'evento. In Cina, quindi, da circa 20 anni a questa parte chi non ha un partner trascorre la giornata facendosi regali e coccolandosi con un po' di spese pazze.

Da lì i brand e gli ecommerce di tutto il mondo si sono adeguati. Insomma, l'11 novembre più che la Festa dei Single è diventato una specie di Cyber Monday o Black Friday, che ovviamente ha subito fatto presa anche in Occidente. In Italia, però, una Festa dei Single esisteva già: era il 15 febbraio, subito dopo San Valentino. Il Santo Patrono di Brescia è stato scelto per due motivi. Innanzitutto il nome deriva dal latino faustus che significa "propizio, favorevole" quindi è un augurio a trovare l'anima gemella. Ma è riconosciuto come patrono dei cuori solitari perché secondo la credenza popolare pare che aiutasse le ragazze del luogo a trovare l'amore.