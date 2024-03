Perché Eva Herzigova ha portato la statua di un cane alla sfilata di Balenciaga Eva Herzigova era tra gli ospiti della sfilata di Balenciaga che si è tenuta ieri a Parigi: per quale motivo ha completato il look con la statua di un cane trasformata in pochette? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Continua la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2024-25 e fino al prossimo 5 marzo saranno diverse le Maison di fama internazionale che presenteranno le loro collezioni con degli show suggestivi e d’impatto. Dopo le trasparenze “ribelli” di Saint Laurent e lo “shock” di Schiaparelli, ieri è stato il turno di Balenciaga. La sfilata era attesissima e a quanto pare non ha deluso le aspettative del pubblico: il direttore creativo Demna Gvasalia è tornato a rivelare il suo animo visionario ma questa volta mettendo in discussione il lusso e il consumismo. Tra cartellini esibiti, trench scomposti e borse trasformate in abiti, lo stilista si è chiesto cosa sia la moda oggi e lo ha fatto sia con i look lanciati in passerella che con gli ospiti che ha invitato nel front-row.

Come da tradizione, anche alla sfilata di Balenciaga non sono mancati gli ospiti famosi che hanno seguito tutto seduti in prima, da Vittoria Ceretti a Joan Smalls, da Serena Williams a Isabelle Hupper. Se da un lato Kim Kardashian ha fatto non poco scalpore con il cartellino dell'abito lasciato in vista sulla schiena ed esibito con orgoglio, dall'altro non è passato inosservato neppure il look di Eva Herzigova. La nota top model degli anni '90 ha sfoggiato un sobrio e monacale vestito total black ma ha aggiunto un tocco di originalità e di colore con la statua di un cagnolino che ha portato sotto braccio al posto della classica pochette.

Per quale motivo Eva Herzigova ha sfoggiato un beagle di ceramica al posto della borsa? Sui social ha accompagnato gli scatti realizzati prima della sfilata alla didascalia "Puppy Love" ma la passione per i cani in questo caso sembra essere solo marginale.

Avendo collaborato con eBay, la Maison Balenciaga ha pensato bene di creare per gli ospiti degli inviti davvero sopra le righe: al posto del classico bigliettino logato, le star hanno ricevuto degli oggetti vintage scelti a caso sulla nota piattaforma e-commerce. Demna ha così dato a questi ultimi una seconda vita, condannando il consumismo e rendendo allo stesso tempo ogni invito davvero unico. Il cane di Eva Herzigova probabilmente è proprio l'oggetto vintage che lo stilista ha selezionato per lei: ispirerà una nuova it-bag del direttore creativo?

