Balenciaga lascia Twitter: anche la moda protesta contro Elon Musk? L’account Twitter del brand Balenciaga contava quasi un milione di follower. Una scelta che arriva nel momento più complicato per il social network.

A cura di Beatrice Manca

Balenciaga Spring Summer 2023

Non si ferma la fuga da Twitter. Dopo la turbolenta acquisizione da parte di Elon Musk e le controverse decisioni prese dal nuovo amministratore delegato, molti influencer e marchi hanno deciso di sospendere le campagna pubblicitarie sulla piattaforma o, addirittura, di cancellare l'account. Balenciaga potrebbe essere la prima casa di moda a lasciare il social per protesta: il marchio guidato da Demna Gvasalia ha cancellato l'account ma senza fornire pubblicamente una spiegazione.

La conferma ufficiale di Balenciaga

L'account Balenciaga contava quasi un milione di follower su Twitter: improvvisamente l'account è sparito dalla piattaforma senza motivare la sua decisione. A Vogue il brand di moda ha confermato che l'account è stato rimosso volontariamente e che le pubblicità sono sospese, ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli. Di sicuro la scelta arriva in un momento molto delicato per la piattaforma. Il fondatore di Tesla Elon Musk ha licenziato quasi metà della forza lavoro, ma ora deve gestire il proliferare di account falsi e le preoccupazioni per i discorsi d'odio che dilagano sulla piattaforma.

Perché i grandi marchi lasciano Twitter

Insomma, è il caos. Moltissimi account, da Whoopi Goldberg a Shonda Rhimes, hanno deciso di rimuovere i propri account e di migrare su altri social. Aziende come General Motors, United Airlines e Pfizer, hanno deciso di sospendere la pubblicità. Le ragioni della fuga si sommano in quello che gli esperti definiscono "The Elon Effect". Innanzitutto Twitter non sarà più quotata in borsa ma sarà una società privata con meno obblighi di trasparenza. I contenuti avranno un grado più blando di moderazione, quindi il rischio concreto è che si dia spazio a messaggi razzisti o violenti. Resta da capire se Balenciaga, marchio famoso per le sue scelte politiche e controcorrente, commenterà pubblicamente la scelta: in questo caso potrebbe essere quindi il primo brand a protestare pubblicamente contro Elon Musk, aprendo la strada ad altre case di moda.