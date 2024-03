Perché alla regina Camilla è stata regalata una bambola ispirata a lei (e col suo stesso look) La regina Camilla è stata omaggiata con una bambola a lei ispirata durante un evento organizzato a Buckingham Palace: per quale motivo ha ricevuto un regalo simile? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La regina Camilla continua a rappresentare la corona durante gli eventi ufficiali in programma a cui il marito Carlo, attualmente alle prese con le cure contro il cancro, non riesce a partecipare. Sebbene i Royals siano finiti al centro dell'attenzione dei media a causa della foto ritoccata postata da Kate Middleton sul profilo social ufficiale di famiglia, la sovrana non si è lasciata sfiorare dalle polemiche, evitando ogni tipo di commento sulla questione. Qualche giorno fa era apparsa raggiante in celeste durante una cerimonia tenutasi a Westminster, ieri, invece, ha preso parte a un ricevimento a Buckingham Palace, evento organizzato per celebrare la Giornata internazionale della donna. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha ricevuto in regalo una bambola a lei ispirata.

La bambola ispirata a Camilla

Ieri la regina Camilla ha incontrato le rappresentanti della Fondazione Women Of The World (WOW), un ente di beneficenza che analizza tutti gli ostacoli che le donne devono affrontare in ogni parte del mondo nella loro quotidianità. Essendo il presidente dell'associazione e avendo sempre lavorato duramente per sostenerla, la monarca è stata omaggiata dalle presenti con un regalo speciale: una bambola che riproduce le sue sembianze in modo meticoloso. Si tratta di una rivisitazione della classica Barbie, la cui particolarità sta nel fatto che replica fedelmente uno dei look iconici di Camilla, ovvero quello che ha sfoggiato tutt'altro che per caso anche all'evento a Buckingham Palace .

La bambola ispirata a Camilla

Il look di Camilla e della sua bambola

Abito blu di Fiona Clare abbinato a cappa nera di Amanda Wakeley e a stivali dark di Eliot Zed: la regina e la sua doll sono due fotocopie. Anche i capelli sono stati replicati fedelmente, così come i gioielli, dagli orecchini d'oro al braccialetto con i quadrifogli blu, fino ad arrivare alla spilla sul mantello. Qual è stato il commento a caldo di Camilla sul regalo ricevuto? "Mi avete tolto circa 50 anni: dovremmo tutti avere una Barbie". La regina ne ha inoltre approfittato anche per raccontare la storia delle due suffragette che nel 1914 ruppero le finestre del palazzo reale con delle pietre per far valere i loro diritti. La speranza è che quell'evento drammatico possa diventare un punto di riferimento per tutti coloro che lottano per rendere il mondo un posto migliore per le donne.

Camilla in Fiona Clare