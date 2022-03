Paola Caruso prima e dopo la chirurgia: com’è cambiata l’ex “Bonas” Paola Caruso è la showgirl diventata famosa come la “Bonas” di Avanti un altro e ora dovrebbe essere tra i protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Di strada ne ha fatta negli anni e anche il suo aspetto è cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione con la chirurgia.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Paola Caruso, la Bonas di Avanti un altro, il programma pomeridiano di Canale 5 presentato da Paolo Bonolis? È finita al centro dell'attenzione dei media dopo essere stata scelta per essere una delle protagoniste de La Pupa e il Secchione ma, dopo aver saltato la prima puntata a causa di alcuni problemi di salute, pare che abbia deciso di rinunciare completamente al programma. È nata a Catanzaro, ha 37 anni e ha debuttato nel mondo dello spettacolo come ragazza immagine del Billionaire. Nel 2003 è arrivata alle pre-finali di Miss Italia, conquistando la fascia di Miss Moda Mare Triumph Calabria e negli anni successivi ha partecipato a diversi programmi tv come Uomini e Donne, Sexy Car Wash, Buona Domenica e Scorie. Da allora di tempo ne è passato e anche il suo aspetto è cambiato molto: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Paola Caruso ha rifatto il seno e il naso

Per Paola Caruso il successo è arrivato nel 2011, quando è entrata nel cast della prima edizione di Avanti un altro, il game show pomeridiano condotto da Paolo Bonolis dove ha vestito i panni della Bonas. Nel 2016 ha preso parte all'undicesima edizione dell'Isola dei Famosi e, dopo essere tornata dall'Honduras, ha deciso di stravolgere il suo aspetto attraverso dei ritocchini chirurgici.

Paola Caruso nel 2012

La Caruso ha infatti dichiarato di essersi rifatta il seno (dopo aver già fatto un ritocco a 18 anni), di aver ricorso a delle punture sulle labbra e di aver snellito il naso dopo un incidente a cavallo. Successivamente ha fatto anche un secondo intervento al naso per correggere le imperfezioni causate da una borsettata.

Paola Caruso nel 2014

Com'è cambiata Paola Caruso dagli esordi ad oggi

L'aspetto di Paola non è cambiato solo a causa della chirurgia, con gli anni ha anche rivoluzionato il suo stile, soprattutto in fatto di make-up. Se un tempo puntava molto su delle tonalità naturali che le permettevano di esaltare il viso, ora preferisce colori carichi e eye-liner molto marcati, così da portare l'attenzione sulla bocca carnosa e sui grandi occhi verdi.

Paola Caruso nel 2021 in bikini

Basta guardare alcune immagini risalenti ai primi anni della sua carriera per notare la trasformazione: oggi l'ex Bonas è completamente cambiata e sembra andare fierissima del suo aspetto "artificiale" da vera e propria bambola.