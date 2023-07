Occhiali da sole rosa: la tendenza dell’estate 2023 che ci fa sentire nel mondo di Barbie I saldi estivi sono l’occasione perfetta per avere un nuovo paio di occhiali da sole giusto in tempo per le vacanze: il modello più originale è colorato e si ispira a Barbie.

A cura di Beatrice Manca

Versace La Vacanza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si dice degli ottimisti e degli innamorati che guardano al mondo con gli occhiali rosa, rendendo tutto meno grigio e spento. Ora però è facile trasformare la metafora in realtà: tra le tendenze eyewear dell'estate 2023 ci sono sicuramente gli occhiali rosa, con montature pop e lenti colorate. Nostalgia degli anni Duemila o merito del dilagare della tendenza Barbiecore? Questi occhiali dalle vibe retrò sono i più originali – e spiritosi – del momento: i modelli di tendenza da cui prendere ispirazione (in vista dei saldi).

Gli occhiali dell'estate 2023 sono rosa

Le passerelle ci avevano avvisato: da Versace a GCDS, molti brand hanno completato i look estivi con sgargianti occhiali dalle lenti rosa confetto. Barbie o non Barbie, è innegabile che il rosa sia uno colori di riferimento della moda oggi: non più simbolo stereotipato di femminilità, ma manifesto di positività, energia e inclusione. Non a caso si parla di millennial pink, come colore-signature di un'intera generazione. Gli occhiali da sole rosa sono perfetti per portare nei look estivi un tocco di humor e di colore.

GCDS

Come scegliere gli occhiali rosa per l'estate 2023

C'è rosa e rosa. Se cercate un modo ‘soft' e discreto per seguire la tendenza provate su una montatura sottile dai colori pastello come quelli proposti da Marni e da Emilio Pucci. Alexander McQueen punta su una montatura retrò, da diva anni Sessanta, mentre Tom Ford colora gli Aviator classici.

Alexander McQueen

Il livello successivo sono gli occhiali a mascherina con lenti rosa, dalle vibe anni Duemila, o i modelli full colour, con montatura e lenti dello stesso colore. Perfetti se abbinati ai look casual – dal costume alla camicia folk – gli occhiali rosa vivacizzano anche un look basic in toni neutri, un abito candido o un outfit in denim. Per vedere il mondo un po' più rosa.