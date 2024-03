Nuovo volto per Mahmood: orecchie da coniglio e cravatta storta per interpretare un’icona del cinema anni 2000 Il cantante posa con outfit stravaganti dai rimandi cinematografici. Dal look che ricorda un coniglio all’impermeabile imbottito, gli abiti dell’artista nelle immagini per Icon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Mahmood

Mahmood è il protagonista di un servizio di Icon Magazine. Dopo il successo di Sanremo il cantante milanese è stato chiamato a posare per la rivista ha pubblicato in anteprima qualche scatto. Davanti all'obiettivo di Szilveszter Mako, che ha di recente immortalato Williem Defoe per GQ, Zlatan Ibrahimović per Numéro Homme e altre note celeb, l'artista si è fatto ritrarre con outfit eccentrici e pose stravaganti, d'altronde, lo stile onirico caratterizza il fotografo, che ha scattato Monica Bellucci mentre reggeva un cartoncino sagomato che le incorniciava il viso.

Mahmood

Gli scatti di Mahmood

Con lo styling di Lisa Jarvis Mahmood ha postato con un foulard rigido posizionato in modo da sembrare le orecchie di un coniglio, forse un riferimento alla Pasqua che sta per arrivare, anche se il bianco e nero e lo sguardo fisso in camere facevano più pensare al film Donnie Darko, dove il protagonista convive con un "amico immaginario", un uomo travestito da coniglio. Ma anche le altre immagini sono particolari e misteriose, in una l'artista sta seduto su uno sgabello rosso indossando un completo bianco, una giacca oversize abbottonata che lo copre fino a età coscia.

Mahmood

Cappello nero e cravatta storta, fluttuante nell'aria, e calzettoni indossati come delle parigine. In un altro indossa una sovrapposizione di maglioni in lana a rughe, bianchi e blu, verdi e rosa, le maniche arrivano fino a terra, mentre la sciarpa gli copre la testa e si annoda con il maglione. Nello scatto finale la stessa cravatta storta, ma su un impermeabile gonfio, imbottito, immortalato mentre saluta con la mano.

Mahmood