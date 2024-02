Nomi femminili stranieri: tante idee particolari per la vostra bambina Se siete in attesa di una femminuccia e vi piacciono i nomi particolari, potete scegliere tra nomi femminili inglesi, spagnoli, americani, francesi, arabi. Ecco un elenco di proposte originali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I nomi femminili stranieri affascinano sempre una madre soprattutto perché sono rari e poco usuali. Ma quali sono i più belli? Dipende dai nostri gusti, ma la decisione non devono prenderla solo le mamme, bisogna trovare sempre un accordo tra i due futuri genitori. E allora, se siete stufe dei nomi di nonne e zie con i loro nomi comuni e volete dare nomi particolari alle vostre bambine, leggete l'elenco con le idee di nomi femminili stranieri da cui prendere ispirazione.

Nomi femminili stranieri: come sceglierli

La scelta del nome da dare alla propria piccola è davvero importante perché la accompagnerà per tutta la vita, quindi non fatevi solo prendere dai trend del momento seguendo la moda "imposta" da molti vip, che da anni scelgono per i propri pargoli nomi particolari e spesso davvero molto strani. La prima cosa da fare è chiarirsi le idee e, se avete optato per un nome straniero, cominciate a decidere se siete più orientati su nomi inglesi, francesi, spagnoli, tedeschi o magari arabi. Inoltre valutate come suonerà con il cognome, accertatevi cioè che le due parole insieme stiano bene e siano musicali. Se poi amate i nomi lunghi o i doppi nomi sappiate che poche persone chiameranno la piccola con il nome per intero e sarà un fiorire di diminutivi: se ciò non vi turba, allora va bene ma, se la cosa vi infastidisce, pensate a nomi stranieri corti e unici. Ma vediamo qualche idea!

Nomi femminili stranieri: una lista di nomi particolari e originali

Se la nostra intenzione è quindi quella di scegliere un nome femminile straniero originale, ma siamo ancora insicuri sul tipo di nome, vediamo quali sono i più gettonati nella diverse lingue.

Nomi inglesi

Quando si pensa all'Inghilterra i nomi che subito affiorano alla mente sono Kate, Elizabeth, Diana, nomi inglesi legati alla Royal Family, ma, anche Audrey (come la Hepburns) per gli amanti del cinema o Emily (come la poetessa Dickinson) per gli appassionati di letteratura. Ci sono poi, tra i nomi più gettonati:

Abbey, Aileen, Amabel, Anouk, Becka, Bryanna, Betsy,

Caitlyn, Charlene, Chloe, Chantel;

Darcey, Delilah, Deanna, Diamond, Elfleda, Edith, Ericka, Ellie,

Faye, Frannie, Felicity;

Grace, Gillian, Goldie, Gwen, Hannah, Heather, Hope,

Iris, Isabell, Ivory, Jaclyn

Janelle, Janine, Kaitlyn, Karyn, Kaylee, Lily, Laraine, Leilah, Leona, Lucy;

Miriam, Maegan, Mandy, Margo, Nicole, Nerissa, Norah, Odetta, Ophelia;

Pauleen, Pearlie, Pearlie, Queenie, Quianna;

Ruby, Reanna, Rexana, Rachyl;

Sadie, Sandie, Shana, Sheila, Tamika, Tara, Thelma, Unique, Ursula;

Violet, Vickie, Vistoria, Wenda, Winona, Wynter, Xena, Xylia;

Yolonda, Ysabel, Zelma, Zena, Zowie, Zara.

Nomi francesi

Chi ama l'eleganza non può che optare per un nome francese per la propria piccola. Nomi gentili e raffinati dal suono molto dolce. Scegliamo tra tante idee, il nome che più ci piace.

Adèle, Alizée, Amélie, Arielle, Béatrice, Brigitte, Blanche;

Candide, Cécile, Charlène, Charlotte;

Dahlia, Dauphine, Doriane, Daphnée, Eliane, Elisée, Estelle, Evelyne;

Floriane, Flavienne, Fleur, Floralie;

Gaëlle, Gisèle, Hélène, Henriette; Inés, Isabelle, Josette, Justine;

Laetitia, Léonor, Maëlle, Margot, Morgane;

Nadine, Nymphe, Odette, Oceane, Pauline, Roxane;

Solange, Vivienne, Yasmine, Yvonne, Zoé.

Nomi spagnoli

I nomi spagnoli sono molto apprezzati perché molto musicali e piacevoli da pronunciare. Ecco alcune idee.

Alicia, Alma, Beatriz, Belen, Consuelo, Delma, Evita, Estrella, Florencia, Filipa;

Gracia, Ginebra, Herminia, Ines, Isabel, Jimena, Lola, Linda, Marcela, Maria Isabel;

Natalia, Nieves, Olivia, Palmira, Patricia, Rocio, Raquel, Sarita, Soledad, Salma;

Trinidad, Victoria, Xenia, Ylenia, Yanira, Zaida, Zurine, Zoe.

Nomi arabi

I nomi arabi sono particolarmente musicali e ultimamente sono diventati molto gettonati nel nostro Paese. Tra i più apprezzati:

Azima, Amira, Aisha, Badra, Fatima, Farah;

Ghaada, Hana, Halima;

Iman, Jalila, Kala, Karima, Kamila;

Raya, Rasha, Zahira.

Nomi stranieri femminili rari con significato

Vediamo ora alcuni nomi femminili stranieri più rari e particolari con le loro origini e il loro significato, così da donarlo alla vostra piccola con un augurio speciale.

Artha : ha origine indù e significa "donna tranquilla";

: ha origine indù e significa "donna tranquilla"; Bethel : ha origine ebraiche e significa "dimora di Dio";

: ha origine ebraiche e significa "dimora di Dio"; Caltha : ha origine latina e significa "bella come un fiore giallo";

: ha origine latina e significa "bella come un fiore giallo"; Chavi : ha origine gitana e significa "figlia molto attesa";

: ha origine gitana e significa "figlia molto attesa"; Chenoa : ha origine indiana e significa "pura come una colomba bianca";

: ha origine indiana e significa "pura come una colomba bianca"; Dalit : ha origine ebraica e significa "fresca come una fonte d'acqua";

: ha origine ebraica e significa "fresca come una fonte d'acqua"; Deva : ha origine sanscrite e significa "donna divina";

: ha origine sanscrite e significa "donna divina"; Edra: ha origine ebraica e significa "potente signora";

ha origine ebraica e significa "potente signora"; Egle : ha origine ebraica e significa "splendente";

: ha origine ebraica e significa "splendente"; Freya : ha origine vichinga ed è il nome della dea della fertilità;

: ha origine vichinga ed è il nome della dea della fertilità; Halima : è un nome swahili e significa "donna gentile";

: è un nome swahili e significa "donna gentile"; Kala : ha origine hindi e significa "dai capelli neri";

: ha origine hindi e significa "dai capelli neri"; Kyla : è un nome che indica "vittoria";

: è un nome che indica "vittoria"; Lien : ha origine cinese e significa "dolce come un fiore";

: ha origine cinese e significa "dolce come un fiore"; Netia : ha origine ebraica e significa "arbusto";

: ha origine ebraica e significa "arbusto"; Seki : ha origine giapponese e significa "immensa";

: ha origine giapponese e significa "immensa"; Winona: ha origini indiane/americane e significa "primogenita".