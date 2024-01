Nicole Kidman, occhi tutti per lei alla premiere di Expats: incanta con schiena nuda e spacco Nicole Kidman non si è smentita: era elegantissima come sempre alle premiere di Expats, miniserie di cui è protagonista in onda dal 26 gennaio su Prime Video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Nicole Kidman nella sua carriera è riuscita a mantenere sempre altissima l'attenzione del pubblico su di sé: i fan non hanno mai smesso di amarla. Oltre che per il talento, è sempre stata molto apprezzata per le scelte di stile, che l'hanno resa una vera e propria diva fashion, un'icona, un punto di riferimento, una musa ispiratrice per le Case di moda. Innata eleganza, fisico longilineo e asciutto, lunghi capelli rossi, pelle bianca: impossibile non restare ammaliati dalla sua figura. Nel tempo, è sempre rimasta fedele a uno stile estremamente di classe e ha indossato le creazioni delle più prestigiose Maison: Versace, Miu Miu, Gucci, Michael Kors, Armani, Saint Laurent. Da poco è stata anche nominata brand ambassador ufficiale di Balenciaga. Ama molto gli stilisti italiani: proprio a uno di loro si è affidata per il look di una serata speciale.

Nicole Kidman incanta in total black

L'attrice di Hollywood ha partecipato alla premiere newyorkese della nuova serie Prime Video che la vede protagonista, intitolata Expats. Il suo ruolo è quello di una donna dalla vita apparentemente idilliaca, che si trova a dover fronteggiare un'enorme tragedia familiare; le sue vicende personali si intrecciano con quelle di altre due donne a loro volta in lotta col passato. Per la serata, Nicole Kidman ha stregato i presenti sfoggiando un look total black firmato Atelier Versace.

L'intramontabile nero è una scelta di sicuro successo, quando si vuole risultare chic ed eleganti, difatti lei ha preferito non eccedere. Ha puntato su un abito dalla silhouette essenziale, con bretelline sottili, impreziosito da un piccolo strascico, maxi spacco e una vertiginosa scollatura posteriore, che lascia la schiena e i fianchi nudi.

All'interno, il vestito presenta uno strato di tessuto a contrasto verde. Per completare l'outfit, la 56enne ha aggiunto un paio di décolleté nere e scintillanti gioielli che dato dato il giusto tocco di luce al look.