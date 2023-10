Nathan Falco Briatore vola a Ginevra: quanto costa la nuova scuola del figlio di Elisabetta Gregoraci Nathan Falco Briatore è volato a Ginevra per dare il via a una nuova avventura: è entrato all’Institut Le Rosey, la scuola internazionale con sede a Ginevra definita la più prestigiosa al mondo. Ecco quanto costa la retta annua.

A cura di Valeria Paglionico

Nathan Falco Briatore sta crescendo e proprio di recente per lui è arrivato il momento di distaccarsi dalla famiglia come documentato sui social da Elisabetta Gregoraci (apparsa visibilmente commossa ed emozionata). Al motto di "Per ogni scelta che farai io sarà sempre al suo fianco", la mamma ha lasciato intendere che il 13enne ha dato il via a una nuova avventura. Solo nelle ultime ore però si è scoperto di cosa si tratta: Nathan è volato a Ginevra per frequentare l'Institut Le Rosey, da sempre definita la scuola più costosa al mondo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'istituto internazionale dove hanno studiato principi, star e rampolli d'Europa.

Il collegio svizzero frequentato da principi e star

L'Institut Le Rosey è un collegio svizzero con sede a Rolle, Ginevra, diventato famoso per essere tra i più costosi e prestigiosi istituti scolastici al mondo. Fondato nel 1880 da Paul-Émile Carnal sul sito del trecentesco Château du Rosey, ha l'obiettivo di formare la classe dirigente del domani, mixando studio accademico, sport e programmi artistici. Tra i suoi allievi storici ci sono nomi come il principe Ranieri di Monaco, i principi Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto di Savoia, Egon von Fürstenberg, Christopher Lambert, Elizabeth Taylor, John Lennon, Diana Ross, i Benetton e Dodi Al-Fayed. Nathan Falco Briatore è solo l'ultimo "volto noto" arrivato nell'ambita scuola e, come tutti, ha dovuto superare una durissima selezione per conquistare uno dei banchi.

Nathan Falco Briatore in viaggio verso Ginevra

La retta annua dell'Institut Le Rosey

Nel collegio svizzero a tutti viene offerto un curriculum bilingue e biculturale (dove si può scegliere l'inglese o il francese come "lingua madre"), ogni giorno si seguono 8 lezioni di tre quarti d'ora ciascuna e a fine giornata ci si dà alle attività sportive. La scuola è dotata di due enormi campus, uno a Rolle per la sessione primaverile, uno a Gstaad, dove gli alunni si trasferiscono da gennaio a marzo per godersi piste da sci e jet set. La direzione ci tiene a precisare che nelle classi non esistono trattamenti di favore per i cognomi più o meno noti, tutti sono uguali di fronte a professori e direttori. Quanto costa la retta annua? Stando alle indiscrezioni, si pagherebbe più di 100.000 euro solo per l'iscrizione. A questa cifra va aggiunto il prezzo dei libri, delle divise e della normale quotidianità fuori la scuola.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore da piccolo: la tenera foto vestiti uguali