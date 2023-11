Narah Baptista lo stile della nuova fidanzata di Vincent Cassel Narah Baptista è la nuova fidanzata dell’attore francese Vincent Cassel. La modella si divide tra Rio de Janeiro e New York e su Instagram immortala i suoi look estivi e sempre naturali.

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Narah Baptista

Vincent Cassel ha un nuovo amore. L'attore sembra aver voltato pagina dopo il recente divorzio da Tina Kunakey, con la quale era sposato dal 20218. In occasione dei suoi 57 anni, la nuova compagna Narah Baptista, 27 anni, ha ufficializzato la loro relazione postando una storia Instagram che li ritrae abbracciati a Parigi. Alla storia ha aggiunto anche una dedica romantica che toglie i dubbi sui rumors che si susseguivano da settembre: "Buon compleanno tesoro". Ma chi è la nuova fidanzata dell'attore francese?

Narah Baptista, chi è la nuova compagna di Vincent Cassel

Narah Baptista è una modella brasiliana di origini australiana. Ha partecipato a Miss Universo Australia nel 2020 e attualmente è parte di una delle agenzie di modelle più famose al mondo, Elite Models. È protagonista delle campagne pubblicitarie di diversi brand. Tutto quello che sappiamo su di lei è noto grazie agli scatti che condivide con i suoi 63mila followers. La sua vita si divide tra New York, Rio de Janeiro e adesso Parigi, città dove vive il nuovo compagno Vincent Cassel.

Vincent Cassel e Narah Baptista

Lo stile di Narah Baptista

Lo stile della 27enne risente molto delle influenze degli abiti tradizionali della cultura brasiliana. Anche nello scatto postato per il compleanno di Vincent Cassel indossa un mini abiti dai motivi floreali che si incrociano a motivi geometrici. In generale, Narah Baptista indossa outfit super comfy e prettamente estivi tra parei, shorts e bikini. I lunghi capelli neri sono tendenzialmente raccolti in treccine afro che danno al suo look un aspetto ancora più naturale. Lo scorso anno aveva detto addio ai suoi capelli corvini per un cambio di look radicale. In alcuni scatti del 2022, Narah Baptista ha i capelli rasati color biondo miele. Insomma, la nuova compagna di Cassel sembra divertirsi a giocare con stili diversi.