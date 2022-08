Moda uomo Autunno/Inverno 2022-23: le tendenze per la prossima stagione Quali sono i capi must da avere nel guardaroba maschile per la stagione Autunno/Inverno 2022-2023? Dai maglioni a collo alto ai pantaloni con le tasche, dai piumini colorati ai cappotti extra large, tutte le tendenze uomo e i capi di moda per la stagione fredda.

La stagione Autunno/Inverno 2022-2023 è ormai alle porte è dunque arrivato il momento di dare uno sguardo alle tendenze della moda maschile che hanno spopolato sulle passerelle dei grandi stilisti per prendere spunto dai look di sfilata. Quali sono i capi d'abbigliamento alla moda da scegliere quest'autunno? Quali gli abbinamenti di tendenza per l'inverno?

Il prossimo Autunno/Inverno 22-23 a regnare sono le linee oversize: cappotti, pantaloni e blazer hanno tutti silhouette comode ed extra large. La tuta, in versione couture, entra di diritto nel guardaroba maschile e non viene utilizzata solo in palestra o per lo sport. I pantaloni da avere sono quelli con le tasche laterali mentre i maglioni più cool hanno decori jacquard, fantasie vistose e stampe animalier. Ecco tutte le tendenze maschili e i capi must per l'uomo.

Il cappotto è oversize

Non importa che i cappotti per il prossimo Autunno/Inverno 2022-23 siano realizzati in tessuto tecnico o lana, che abbiano su stampate fantasie scozzesi o siano in total black, l'importante è che abbiano spalle maxi e le linee extra large. Diciamo addio ai capospalla avvitati è il momento dei coat oversize lunghi o con maniche ampie, dai rever maxi e dalle linee comode.

Il pantalone ha i tasconi

Anche i pantaloni di moda per l'Autunno/Inverno 22-23 hanno linea oversize, sono comodi e soprattutto sono decorati con maxi tasche frontali e laterali. I pantaloni cargo sono dunque un must per la stagione fredda e si indossano sia in look casual con pullover e shirt ma anche con blazer più classici e cappotti doppiopetto.

Il maglione a collo alto si indossa con la giacca

Il maglione più trendy per l'autunno/inverno 22-23 è quello con collo alto, doppio con trama a trecce o sottile in stile lupetto. L'abbinamento alla moda che ha spopolato sulle passerelle dei grandi stilisti è quello degli outfit in cui il pullover a collo alto viene indossata sotto blazer, giacche o montoni.

La tuta è in versione couture

Dopo la pandemia la tuta è diventata un vero e proprio must. Lungi dall'essere un capo da indossare solo in casa ormai felpa e pantaloni tuta si sfoggiano in ogni occasione. La tuta entra dunque nella sfera couture e fa concorrenza ai completi classici. Via dunque con varianti elaborate e realizzate con trame particolari e in tessuti preziosi.

Il completo è doppiopetto

Tra i capi classici del guardaroba maschile c'è il completo con giacca doppiopetto. il prossimo inverno sarà questo il capo must sia nei completi più eleganti che in quelli più casual. il blazer doppiopetto si indossa in abiti coordinati o anche su jeans e pantaloni velluto o con maxi tasche laterali.

Il piumino è maxi e colorato

In inverno il piumino è praticamente d'obbligo, i modelli di moda nella stagione A/I 22-23 sono tutti maxi, hanno linee oversize e soprattutto sono realizzati in tessuti tecnici colorati o con stampe dalle nuance intense.

Il pullover ha disegni e decori jacquard

Oltre ai maglioni a collo alto tra i pullover quelli più cool sono quelli decorati con stampe, ricami, fantasie e dettagli jaquard. Spopolano i modelli coperti con fantasie animalier, paisley o con ghirigori e fantasie a righe.

La camicia è in tartan

Diciamo addio alle camicie classiche da indossare sotto i maglioni, quest'anno il vero must sono le camicie dalla stampa tartan e in tessuti pesanti che si indossano su shirt bianche o su maglioni in lana dalla trama sottile e leggera.