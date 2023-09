Misty Copeland, la ballerina afroamericana lancia una petizione per l’emoji delle scarpette nere Misty Copeland, ballerina dell’ABT (prima afroamericana Principal Dancer in compagnia) ha lanciato una petizione per aggiungere l’emoji delle scarpette nere.

A cura di Giusy Dente

Instagram @mistyonpointe

Le emoji sono uno strumento amatissimo per esprimere stati d'animo, emozioni, passioni, azioni. Sicuramente gli smiley restano tra i più usati, le "faccine" tradizionali a cui nel tempo si sono aggiunti diverse categorie di oggetti (come gli strumenti da lavoro), gesti (per esempio lo schiocco delle dita), personaggi (strega, re, regina per fare qualche esempio). Nel tempo il catalogo si è molto ampliato, per diventare realmente rappresentativo e adatto a ogni persona. Tra le new entry, il consorzio Unicode ha approvato emoji con tutte le tonalità di pelle esistenti; nel 2021 è arrivata anche l'emoji della donna con la barba. Ognuno ha le sue preferite, alcune di utilizzo anche quotidiano. Basti pensare a una ballerina. Quale sarà la sua emoji preferita, quella più usata nelle conversazioni? Le scarpette, ovviamente. E in effetti questa emoji è presente sugli smartphone, ma in una sola variante: la scarpetta rosa, che poco si presta a chi ha la pelle nera. Misty Copeland, ballerina statunitense dell'American Ballet Theatre nonché prima donna afroamericana diventata Principal Dancer nei 75 anni di storia della compagnia, ha sollevato il problema.

La petizione di Misty Copeland

Scorrendo la ricca offerta di emoji sugli smartphone, si può notare la presenza solo di un paio di scarpette di danza (le punte): quelle rosa. Misty Copeland ha lanciato una petizione rivolta direttamente al consorzio Unicode, che crea e regola i famosi simboli, affinché introduca più nuance, in cui possano identificarsi ballerine di ogni colore. La danzatrice ha parlato spesso delle difficoltà incontrate nei suoi tanti anni di carriera, in un settore a stragrande maggioranza "bianco".

Instagram @mistyonpointe

Ha raccontato che le è stato chiesto di truccarsi in modo da schiarire la pelle, è stata costretta a indossare collant rosa, ha imparato a dipingere le scarpette da ballo di marrone, per abbinarle al suo tono di pelle. Questa pratica prende il nome di "pancaking" e la praticano molti ballerini neri, che in commercio trovano unicamente scarpette del colore noto come "rosa europeo". Sono poche le aziende che oggi offrono una gamma più varia, dal marrone al nero.

Misty Copeland (2005)

Misty Copeland sostiene da sempre il valore della diversità nella danza e si batte affinché i ballerini non debbano cedere a soprusi e discriminazioni, per il loro colore della pelle. Ha scritto nella petizione lanciata su Change.org:

Il mio viaggio nel balletto è stato pieno di momenti di trionfo e di sfida. Una di queste sfide è stata l'onnipresente scarpa da punta “European Pink”, una tonalità che non rifletteva il tono della mia pelle. Di volta in volta, mi sono ritrovata a colorare le mie scarpe da punta, cercando un abbinamento più vicino alla mia tonalità. È stato un costante promemoria dei modi sottili in cui i ballerini di colore non sono stati inclusi.

La petizione è una piccola parte di una battaglia ben più ampia, che però ha trovato subito consensi: hanno firmato già in 19 mila. E ogni firma è un passo in più verso una danza in cui ogni colore abbia lo stesso valore.