Miriam Leone riccia e in abiti d’epoca: quando tornerà in tv dopo l’annuncio della gravidanza Miriam Leone è tornata a postare sui social dopo aver annunciato la gravidanza. Niente pancino in vista o celebrazioni della futura maternità, ha condiviso uno scatto del suo nuovo progetto professionale.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita: è incinta, aspetta il primo figlio dal marito Paolo Carullo a meno di tre anni dal matrimonio e non potrebbe essere più felice. Lo ha annunciato qualche giorno fa tra oro e diamanti in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, nella quale ha spiegato di essere finalmente pronta per intraprendere questo nuovo ed emozionante percorso. Sui social ha condiviso tutti i commoventi messaggi ricevuti e non ha esitato a ringraziare coloro che hanno avuto un pensiero speciale per lei. Solo oggi, però, ha postato la prima foto inedita dopo la grande novità: ecco come si è mostrata.

Miriam Leone dopo l'annuncio della gravidanza

Non è una novità che Miriam Leone non ami condividere su Instagram i lati intimi della sua quotidianità e anche a poche ore dall'annuncio della gravidanza non si è smentita. Sebbene tutti si aspettassero di vederla meravigliosa col pancino, lei è riuscita a stravolgere ogni ipotesi: ha annunciato un nuovo progetto professionale e lo ha fatto con degli scatti realizzati sul set. A partire dal prossimo 25 ottobre sarà su Disney+ con I leoni di Sicilia, una nuova serie diretta da Paolo Genovese ispirata all'omonimo bestseller di Stefania Auci. Di cosa parlerà? In 4 puntate racconterà l’avvincente storia dei Florio, una famiglia di commerciante di spezie fuggiti dalla Calabria in cerca di riscatto sociale. In Sicilia riescono a costruire un vero e proprio impero ma a travolgerli sarà Giulia (alias Miriam Leone), una donna in totale contrasto con le regole della società del tempo.

Miriam Leone ne I leoni di Sicilia

I look di Miriam Leone sul set

Cosa indossa Miriam Leone nelle prime foto post-annuncio della gravidanza? Niente cristalli, accessori griffati o sinuosi abiti da sera, si trova sul set della serie di cui è protagonista e sfoggia dei sontuosi vestiti d'epoca. Si tratta di due diversi modelli maxi, entrambi con delle appariscenti maniche a palloncino ma diversi nella fantasia: uno è a fiori, l'altro monocolor in grigio scuro. Al di là degli orecchini di perle e dell'ombrellino di raso in pieno stile lady, a fare la differenza sono statu i capelli: per ragioni sceniche Miriam ha detto addio ai capelli lisci, preferendo una vaporosa piega riccia, anche se ha spaziato tra chignon morbidi e mezzi raccolti. In quanti non vedono l'ora di rivedere l'attrice sul piccolo schermo?