Miriam Leone dà il via alle vacanze: il viaggio a New York è al naturale ma con la borsa griffata Miriam Leone ha dato il via alle vacanze estive: è partita alla volta di New York e sui social sta documentando i dettagli del suo viaggio. Ha lasciato trionfare la bellezza della semplicità ma non ha rinunciato agli accessori griffati.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è entrata nel vivo e, sebbene per la maggior parte dei "comuni mortali" le ferie siano ancora un lontano miraggio, le star hanno già dato il via alle loro vacanze ormai da diverse settimane. Sui social si sfidano a colpi di bikini, tintarella e location da sogno, scatenando un tantino di invidia in tutti coloro che si ritrovano a trascorrere le giornate in ufficio tra caldo e condizionatori. C'è però chi ha detto no alle solite mete esotiche e balneari: si tratta di Miriam Leone, volata a New York per dare il via alla pausa estiva al termine di un lungo e stressante anno lavorativo.

Miriam Leone è paladina della bellezza naturale

Non è una novità che Miriam Leone vanti uno splendore mozzafiato, basti pensare al fatto che ha raggiunto il successo dopo aver vinto Miss Italia nel 2008, ma la cosa particolare è che, a differenza di molte celebrities del suo calibro, rinuncia quasi sempre ai make-up elaborati. Che si trovi su un set cinematografico o alle prese con un impegno quotidiano, non importa, la cosa certa è che ama lasciar trionfare la semplicità. Fatta eccezione per un velo di rossetto e per un tocco di mascara, preferisce puntare su degli adorabili look acqua e sapone ed è proprio per questo che è diventata paladina della bellezza naturale. Naturalmente lo ha fatto anche a New York, incantando i fan con un sorriso smagliante e spontaneo.

Miriam Leone a New York

Gli accessori griffati di Miriam Leone

Cosa ha indossato Miriam Leone per trasformarsi in "Barbie New York"? Come ogni viaggiatore che si rispetti ha puntato sulla comodità, spaziando tra slip dress morbidi portati senza reggiseno, tute con crop top e pantaloni over coordinati (di Miu Miu) e giacche di jeans portate sulle spalle per proteggersi dal fresco.

Borsa Prada

Non ha rinunciato a un tocco di lusso: l'attrice ha infatti completato i suoi look vacanzieri con una borsa griffata che si rivelerà il must-have dell'estate. Si tratta della Re-Edition 2005 in Re-Nylon di Prada, un modello a tracolla con la chiusura con la zip e una pouch staccabile agganciata alla catena regolabile. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.450 euro ma, in compenso, Miriam l'ha abbinata a ogni tipo di look, rivelando il suo animo versatile e trendy.