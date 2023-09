Milano Fashion Week 2023, gli eventi di oggi: come vedere la sfilata di Dolce&Gabbana e Bottega Veneta Gli eventi di oggi sabato 23 settembre alla Milano Fashion Week 2023 sono gli show di Missoni il debutto della nuova direzione creativa di Bally. La sera da non perdere il party di Philip Plein, che si terrà dopo la sfilata.

Penultimo giorno di Milano Fashion Week, da Missoni a Bottega Veneta, l'agenda è fitta. Dopo aver assistito al debutto di Sabato De Sarno da Gucci e all'ultima collezione di Versace, la sfilata più attesa di oggi è sicuramente quella di Dolce&Gabbana che regala sempre esperienze scenografiche, ma anche Philipp Plein e il suo blindato after party. La mattinata inizia alle 9.30 con Ferrari, mentre alle 11.30 sfilerà Ferragamo, svelando la terza collezione dello stilista britannico Maximilian Devis, al timone creativo della Maison da poco più di un anno. Alle 12.30 sarà il turno di Andreadamo, poi pausa fino alle 14 per lo show più atteso, quello di Dolce&Gabbana. Seguono Jil Sander e Missoni, mentre Bally chiude il pomeriggio con il debutto del nuovo direttore creativo, Simone Bellotti. La serata inizia con The Attico per poi continuare con Bottega Veneta alle 20 e chiudere con Philipp Plein.

Milano Fashion Week 2023, gli eventi di oggi sabato 23 settembre

09.30 – FERRARI (Piazza Vetra, 7)

10.30 – ERMANNO SCERVINO (Via Festa del Perdono, 7)

11.30 – FERRAGAMO (Piazza VI Febbraio)

12.30 – ANDREADAMO (Via Calabiana, 6)

14.00 – DOLCE&GABBANA (Viale Piave, 24)

15.15 – JIL SANDER (Via Perin del Vaga, 2)

16.15 – MISSONI (Via Palermo, 10)

17.00 – BALLY (Location nell'invito)

18.00 – THE ATTICO (Location nell'invito)

19.00 – TOKYO JAMES (Piazza del Duomo, 12)

20.00 – BOTTEGA VENETA (Location nell'invito)

21.30 – PHILIPP PLEIN (Piazza Carlo Stuparich, 1)

Come vedere la sfilata di Dolce&Gabbana in diretta streaming

Il duo stilistico italiano regala sempre degli show mozzafiato. Lo scorso anno era stata svelata una collaborazione con Kim Kardashina, che aveva curato la sfilata assieme agli stilisti, in un omaggio all'heritage della Maison. La location è quella di ogni anno, in viale Piave e per vedere che cos'hanno in serbo per i fan Stefano Dolce e Domenico Gabbana per questa stagione basterà collegarsi sul sito di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana o su quello del brand, la sfilata sarà trasmessa in diretta e chiunque potrà vedere e sognare gli abiti indossati dalle modelle.

Gli eventi e i party di sabato 23 settembre

Tra le presentazioni di oggi da segnare quelle di Borsalino e Casadei, entrambe nel quadrilatero della moda. Dal 19 alle 22 Federico Cina, invece, lancerà una nuova collezione continuativa con un evento aperto al pubblico al Marsell Paradise in via Rezia 2. Per quanto riguarda le feste, ovviamente non si fa altro che parlare dell'afterparty di Philipp Plein, famoso per regalare ai suoi ospiti sempre delle serate sensazionali, ma per le quali bisogna ricevere l'invito, che è strettamente personale.