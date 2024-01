Michelle Hunziker rompe le regole con la tuta bianca, perché in montagna non si dovrebbe indossare il colore La conduttrice ha optato per indossare un look total white per la sua giornata sulla neve andando contro all’etichetta del bravo sciatore. Cosa bisognerebbe indossare sulle piste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Michelle Hunziker sfoggia un look bianco sulla neve. La conduttrice ha trascorso le vacanze sulla neve assieme al fidanzato Alessandro Carollo e alle figlie Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Nel corso della fuga in Svizzera, Michelle Hunziker ne ha approfittato per godersi un'esperienza unica, come dormire in un igloo, oltre che per sfrecciare sulle piste da sci. Un particolare non è passato inosservato, Michelle Hunziker per le sue discese ha scelto una tuta particolare, vietando l'etichetta del bravo sciatore, il completo sfoggiato nel corso della vacanza era di un bianco brillante, decorato da una manica nera. Per quale motivo sarebbe meglio scegliere un altro colore per le proprie giornate sulla neve?

Evitare il bianco sulle piste da sci

Vi siete mai chiesti come mai i completi da sci abbiano sempre colori accesi? Oltre al trend dettato dall'avvento dello snowboard, che a portato delle tendenze street style anche sulla neve, favorendo quindi le silhouette ampie e i le tonalità sgargianti, c'è un altro motivo per cui sulla neve sarebbe meglio essere appariscenti o comunque riconoscibili.

I look anni Ottanta dalle palette fluo e vistose avevano una funzione ben precisa, oltre a seguire la moda del momento. Lo sci stava diventando uno sport sempre più democratico portando molte persone ad affollare le piste che prima vedevano una quantità di sciatori decisamente inferiore. Onde evitare incidenti una regola non scritta dice che sarebbe meglio evitare di indossare il bianco e rendersi ben visibili per non confondersi, soprattutto se la foschia o la neve sta coprendo la pista. Scegliere abbigliamenti e accessori colorati aiuta anche a riconoscere i propri compagni di sci, quante volte si è seguita la persona sbagliata perché aveva lo stesso caschetto nero o blu del nostro amico. Scegliendo un look più acceso anche questo rischio di riduce.