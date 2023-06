Michelle Hunziker non teme l’età che avanza: “Invecchiare è naturale, mi occupo di farlo in salute” Michelle Hunziker ha 46 anni e da poco più di due mesi è diventata nonna. Nonostante ciò, non ha alcuna paura di invecchiare: ecco come vive l’avanzare dell’età.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è diventata nonna da poco più di due mesi ma, nonostante ciò, sembra non sentire affatto il peso del suo nuovo ruolo o dell'avanzare dell'età. Ha 46 anni ma nessuno lo direbbe, anzi, con la sua silhouette impeccabile, il suo sorriso smagliante e il suo fascino irresistibile riesce a fare invidia anche alle colleghe giovanissime. Di recente ha lasciato i fan senza fiato con delle foto in costume sulla neve, ha dato per l'ennesima volta prova di non avere rivali in fatto di bellezza e di stile. Non sorprende, dunque, che si sia servita dei social per raccontare il suo rapporto con la vecchiaia: ecco cosa ha dichiarato la conduttrice.

Michelle Hunziker e il rapporto con la salute

Non è una novità che Michelle Hunziker abbia la passione per l'attività fisica, su Instagram si immortala spesso alle prese con allenamenti ed esercizi ad alta intensità, dimostrando che fatica non poco per mantenere la forma fisica impeccabile che la caratterizza. La cosa che in pochi sanno è che proprio grazie allo sport ha superato la paura di invecchiare. In una delle recenti Stories ha spiegato: "È iniziato tutto a 33 anni: starnutendo mi si era bloccato il collo. Sono andata a fare Striscia tutta bloccata e mi sono detta: ho 33 anni, non posso starnutire e bloccarmi". In quel momento che ha deciso di investire di più sulla sua salute fisica e mentale.

Michelle Hunziker in costume

"Invecchiare è l'unica maniera per non morire"

Si è fatta seguire da un personal trainer e ha capito quali erano i suoi deficit e tutto ciò che non andava bene nel suo corpo. Oggi Michelle considera il passare del tempo e il cambiamento qualcosa di naturale, definisce l'invecchiare "l'unica maniera per non morire".

Michelle Hunziker

"Ho iniziato a investire sempre di più sulla salute, godendo della vita e pensando che questo è il vero investimento. La cosa della quale mi sono invece molto occupata, non preoccupata, è invecchiare in salute. Poi uno rimane gnocco di conseguenza, perché se è sano è grato, è felice ed è gnocco": sono state queste le parole che la conduttrice ha rivolto a coloro che vivono con timore il passare degli anni. Ad oggi è una delle nonne più belle della tv italiana e non perde occasione per giocare e ironizzare su questo suo nuovo "status".