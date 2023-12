Michelle Hunziker difende Ilary Blasi: con la vecchia foto in coordinato le propone una “girls night” Michelle Hunziker ha difeso Ilary Blasi dopo la messa in onda dell’intervista che quest’ultima ha rilasciato a Verissimo a poche settimane dal lancio di Unica. Quale migliore occasione di questa per celebrare l’amicizia?

Ieri pomeriggio è andata in onda l'intervista che Ilary Blasi ha rilasciato nei giorni scorsi a Silvia Toffanin, la prima dopo il successo di Unica, il docu-film di Netflix in cui la conduttrice ha raccontato la sua versione dei fatti sulla separazione da Francesco Totti. In molti avevano criticato i comportamenti del calciatore raccontati dalla sua ex moglie ma quest'ultima ha deciso di intervenire sulla questione pubblicamente, spiegando che non si trattava di patriarcato ma solo di una "via di fuga" facile in un momento di confusione e di paura. Michelle Hunziker, da sempre grande amica di Ilary, non ha esitato a difenderla, servendosi dei social per farle anche una proposta speciale.

Le parole di Michelle Hunziker su Ilary Blasi

Michelle Hunziker è stata tra le spettatrici della puntata di Verissimo andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5 e sui social non ci ha pensato su due volte a intervenire in difesa dell'amica e collega Ilary Blasi. Accanto a un primo piano sulla tv che trasmetteva l'intervista ha scritto: "Unica Ilary Blasi, Come sempre toni eleganti e parole incisive per mettere un po' di ordine nel caos mentale di molti che giudicano senza cognizione di causa. Ti voglio bene". Subito dopo, poi, Michelle ha colto l'occasione per rispolverare una vecchia foto "di coppia" per proporre alla cara amica una serata "tutta al femminile" (come spesso capitato durante le vacanze estive e invernali).

La vecchia foto sulla neve di Michelle Hunziker e Ilary Blasi

Ilary e Michelle in versione invernale

Al motto di "Ora è tempo di una girls night", Michelle Hunziker ha postato sui social una vecchia foto con Ilary Blasi realizzata qualche tempo fa durante un viaggio sulla neve. Spesso le due si sono ritrovate in vacanza insieme, approfittandone per posare fianco a fianco per degli scatti social. Nell'immagine riproposta da Michelle appaiono entrambe in tenuta invernale con il viso sorridente e raggiante, a prova del fatto che a legarle c'è una profonda amicizia. Michelle indossa cappotto di lana color panna, maglione a collo alto abbinato e colbacco di pelliccia, Ilary invece sfoggia un cappotto teddy color biscotto e un adorabile cappellino coordinato sempre in tessuto "orsetto" ma in rosso. Le due non sono forse adorabili in versione invernale?