Michelle Hunziker col fratello alla comunione della figlia Sole: chi è Harold Hunziker Nel weekend Michelle Hunziker ha organizzato un pranzo in famiglia per la prima comunione della figlia Sole Trussardi. Tra gli invitati c’era anche sua fratello Harold: ecco cosa fa nella vita.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è più attiva che mai sia sul fronte professionale che familiare. Oltre a essere la grande protagonista della nuova edizione di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti, si gode anche la nuova vita da nonna. Per lei il weekend è stato davvero speciale e non solo perché ha celebrato la festa della mamma per la prima volta in compagnia del nipotino Cesare, ha anche organizzato un maxi pranzo in famiglia per la comunione della seconda figlia, Sole Trussardi. Tra gli invitati c'era anche Harold Hunziker, suo fratello: ecco chi è e cosa fa nella vita.

I fratelli Hunziker riuniti per la comunione di Sole Trussardi

Sole Trussardi ha fatto la comunione e per l'occasione è stata immortalata da mamma Michelle con le sorelle Aurora e Celesta al suo fianco con indosso il classico saio e una coroncina di fiori tra i capelli. Anche la conduttrice si è vestita in coordinato, sfoggiando un tailleur con giacca e pantaloni sempre in total white. Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, è stata una foto in particolare, quella in cui Michelle è apparsa con accanto un uomo alto ed elegante che le somiglia in modo impressionante. Con la didascalia "My brother & I" ha rivelato che si tratta di suo fratello Harold e, a giudicare dal sorriso smagliante che condividono, il dettaglio era già evidente prima della precisazione.

Harold Hunziker, cosa fa nella vita il fratello di Michelle

Harold Hunziker è nato in Svizzera nel 1970 e ad oggi ha 53 anni. Da sempre condivide con la sorella Michelle un rapporto speciale e non sorprende che spesso partecipi con lei agli eventi mondani, soprattutto quelli di famiglia. L'ha accompagnata all'altare durante il matrimonio con Tomaso Trussardi, è il padrino della nipote Celeste ed è legatissimo alle altre due nipoti Aurora Ramazzotti e Sole Trussardi. Harold e Michelle hanno anche un altro fratello, si chiama Andrea Hunziker ed è nato da una precedente relazione del padre, il pittore Rudolf Hunziker scomparso nel 2001. Cosa fa nella vita il fratello di Michelle Hunziker? Non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo, per 27 anni è stato Amministratore delegato per Mc Donald’s, in Italia, mentre ora, dopo aver lavorato per qualche anno in Italia, è tornato in Svizzera e ha intrapreso la carriera imprenditoriale aprendo un ristorante a Ginevra.