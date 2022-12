Melanie C canta per la royal family: com’è cambiata dai tempi delle Spice Girls a oggi L’ex Sporty Spice Mel C è stata tra gli ospiti del concerto natalizio della famiglia reale inglese e ha sfoggiato un nuovo look, elegante e sofisticato.

A cura di Beatrice Manca

Chi era adolescente negli anni Novanta la ricorda come Sporty Spice, la più sportiva e sbarazzina delle Spice Girls. All'epoca chi avrebbe mai detto che la cantante si sarebbe esibita per la royal family, elegantissima in tailleur bianco? Melanie C era infatti tra gli ospiti dell'evento Together at Christmas organizzato da Kate Middleton in ricordo della regina Elisabetta II.

L'evoluzione di stile di Melanie C dalle Spice Girls a oggi

Mel C si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie al gruppo femminile Spice Girls, un vero fenomeno globale. All'interno del gruppo ognuna aveva un "ruolo" e un personaggio: Mel C era la sportiva e costruiva il suo stile con tute da ginnastica acetate, micro top, jeans a vita bassa e top colorati.

Melanie C in concerto nel 2003

Dopo un successo che da molti è stato paragonato a quello dei Beatles, le Spice si sciolsero per seguire le carriere da soliste. Nel 2007 arrivò l'attesissima reunion per un tour mondiale: in quell'occasione Mel C mostrò un'immagine di sé più adulta, con la frangia ai capelli e look minimal con camicie, blazer, gilet e pantaloni svasati.

Le Spice Girls nel 2007

Le sue scelte di look si distaccavano sempre dall'immaginario iperfemminile che caratterizzata il gruppo: nei completi minimalisti e nei look sportivi c'era sempre un'attenzione alla praticità e alla semplicità d'insieme.

Melanie C con un look casual

Melanie C con il tailleur pantalone bianco

Oggi ritroviamo Mel C come un'artista sofisticata, matura e consapevole: si è esibita nel concerto natalizio all'abbazia di Westminster con l'intera famiglia reale seduta in prima fila. A organizzare l'evento è stata, ancora una volta, Kate Middleton, splendida in burgundy. Melanie C ha scelto un look all'insegna dell'eleganza: un tailleur con i pantaloni, la tendenza dell'inverno 2023.

Melanie C

Anziché puntare sul classico rosso Natale, Mel C ha preferito optare per un completo total white impreziosito da ricami scintillanti sulle maniche. Sotto ha abbinato un semplice dolcevita nero e ha lasciato i capelli sciolti pettinati in morbide onde intorno al viso. Insomma, vuoi vedere che Sporty Spice è diventata la nuova Posh?