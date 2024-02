Meghan Markle sulla neve: il significato simbolico dei tre anelli da oltre 200 mila euro A Vancouver, la duchessa di Sussex ha sfoggiato tre anelli dal grande valore monetario ed affettivo. Tutti hanno riferimenti alla storia d’amore con Harry. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Harry e Meghan a Vancouver

Harry e Meghan stanno organizzando la prossima edizione degli Invictus Games, che si terranno nel 2025 a Vancouver. La manifestazione sportiva consiste in una serie di competizioni in diverse discipline sportive, compresi gli sport invernali, tra veterani di guerra che hanno riportato disabilità permanenti in servizio. La coppia è dunque volata in Canada per alcuni giorni e lì ha trascorso anche il giorno di San Valentino. Si sono goduti il paesaggio innevato nel campo di addestramento di Whistler che li ha ospitati. Al dito della duchessa spiccavano dei preziosissimi anelli.

Valore e significato degli anelli

Per il look da regina delle nevi, la duchessa di Sussex ha scelto un piumino beige lungo di Calvin Klein abbinato a un caldo maglione di cashmere bianco e a un paio di candidi jeans aderenti. Per stare al caldo ha completato il look invernale con cappellino di lana Burberry e stivali di pelo Sorel. Hanno attirato l'attenzione gli anelli alle dita di Meghan Markle. Gli esperti del rivenditore britannico Steven Stone li hanno analizzati per Hello!, risalendo sia al loro prezzo che ai loro significati. Tutti hanno dei riferimenti alla storia d'amore con Harry.

L'anello dell'eternità vale oltre 90 mila euro. Le è stato visto al dito per la prima volta al Trooping the Colour del 2019 ed è un regalo del principe Harry, per un'occasione speciale: il primo anniversario di matrimonio. Il gioiello di diamanti è impreziosito anche da alcune pietre portafortuna incastonate: peridoto verde oliva, smeraldo verde e zaffiro blu. Rispettivamente significano: forza, amore e protezione, dunque riflettono i valori importanti per la coppia, quelli che stanno trasmettendo ai loro figli. L'anello di fidanzamento in oro bianco e platino della duchessa, invece, ha un valore stimato che supera i 130 mila euro.

Originariamente caratterizzato da una fascia in oro giallo, Meghan l'ha successivamente modificato per includere una fascia tempestata di diamanti. Harry ha disegnato personalmente l'anello, ponendo al centro un diamante taglio cuscino proveniente dal Botswana, un Paese caro alla coppia. Accanto ci sono due diamanti più piccoli della collezione della principessa Diana, che ne aumentano ulteriormente il valore (sentimentale e monetario). La fede nuziale vale oltre 12 mila euro: è un anello in oro gallese (come di tradizione) donato dalla defunta regina Elisabetta II e realizzato dalla gioielleria Cleave & Company. I tre anelli dal romantico e dolce significato simbolico hanno un valore che supera i 200 mila euro.