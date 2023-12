Meghan Markle rivela la nuova passione di Archie (e il regalo che potrebbe fargli a Natale) Meghan Markle si è lasciata sfuggire una nuova indiscrezione su Archie, rivelando pubblicamente un’inedita passione. Ecco cosa regalerà a Natale al primo figlio nato dal matrimonio col principe Harry. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle e il principe Harry si sono trasferiti da anni in America per ritrovare la loro libertà lontani dalla Royal Family britannica e ora si preparano a festeggiare l'ennesimo Natale lontani dalle etichette di corte e dalle apparizioni pubbliche istituzionali. Durante le feste rimarranno a Montecito e, sebbene abbiano conservato una tradizione di casa Windsor, i pranzi e le cene in famiglia saranno decisamente diversi rispetto a quelli di Sandringham che, al contrario, sono ormai famosi per essere all'insegna della formalità e del galateo. Nelle ultime ore la Duchessa si è lasciata sfuggire un piccolo "spoiler" sul regalo di Archie, rivelando anche una sua inedita passione.

L'inedita passione di Archie

I figli di Meghan ed Harry stanno crescendo ma al momento vengono tenuti il più possibile lontani dai riflettori, così da essere trasformati in star fin da piccolissimi. Di tanto in tanto, però, i genitori si lasciano sfuggire qualche indiscrezione che li riguarda, dando così prova del fatto che sono decisamente adorabili. È propio quanto successo nelle ultime ore con Meghan Markle, che durante l'evento LA Tastemakers organizzato a Montecito per il lancio di The After su Netflix, un cortometraggio diretto dal suo amico Misan Harriman, ha rivelato il nuovo hobby del primogenito Archie. La dolce mamma ha scoperto che il figlio ama la fotografia, se ne è accorta quando durante la visita del fotografo Misan Harriman lo ha ritrovato a giocare con la sua Leica.

L'aneddoto sul primogenito di Harry e Meghan

Meghan, dunque, ha pensato bene di assecondare la passione artistica del bimbo regalandogli una macchina fotografica giocattolo, peccato solo che Archie non si sia lasciato "fregare". Si è accorto subito del fatto che era finta e non ha esitato a dire alla mamma con sfacciataggine "Non è come quella di Misan". A questo punto, dunque, la Duchessa probabilmente gli farà trovare sotto l'albero una macchina fotografica professionale, così da capire se la fotografia può diventare davvero il suo nuovo hobby. "Quello che gli ricordo sempre è che non importa cosa vuoi fare da grande, è il tuo carattere che conta di più", sarebbero queste le parole che Meghan ripete sempre ai suoi figli.