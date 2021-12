Meghan Markle in versione casual: si dà allo shopping natalizio in cappello di lana e maxi cappotto Meghan Markle sta preparando tutto in modo impeccabile per il suo primo Natale in compagnia di Lilibet Diana. Nelle ultime ore, ad esempio, si è data allo shopping tra le strade di Montecito, mostrandosi in pubblico in un’inedita versione casual.

Meghan Markle potrà pure aver detto addio alla Royal Family da due anni a questa parte ma a quanto pare riesce a suscitare sempre lo stesso clamore quando si mostra in pubblico. Nonostante abbia deciso di vivere lontana dai riflettori con il marito Harry e i figli Archie e Lilibet, continua a essere paparazzata ogni volta che esce dalla sua enorme villa in California. Nelle ultime ore, ad esempio, si è data allo shopping natalizio e per l'occasione ha lasciato abiti da sera e accessori glamour a casa, puntando tutto su un comodissimo e inedito look casual (con dei dettagli che le hanno permesso di rendersi "irriconoscibile).

Lo shopping natalizio di Meghan Markle

Il Natale si avvicina e anche Meghan Markle si sta preparando per renderlo speciale. Certo, non tornerà in Inghilterra, dunque non prenderà parte alle tradizionali celebrazioni reali, ma di sicuro riuscirà a trasformare le giornate in famiglia in un vero e proprio sogno. Sarà il primo Natale che la Duchessa passerà in compagnia della "nuova arrivata" Lilibet Diana ed è probabilmente proprio per questo che sta facendo il possibile per renderlo perfetto. Nelle ultime ore ha fatto shopping tra i negozi di Montecito, da una boutique di abiti per bambini ai uno show-room di arredamento, non avendo paura dell'attenzione dei paparazzi. Del resto, chi non lo farebbe per la felicità dei propri figli?

Meghan Markle "in incognito" tra le strade di Montecito

La cosa particolare è che Meghan ha sfoggiato un look davvero inedito per darsi allo shopping natalizio. Niente abiti da sera, look bon-ton e accessori scintillanti, ha puntato tutto sulla comodità. Ha infatti indossato un maxi cappotto color tabacco firmato Anine Bing, un modello lungo fino al ginocchio e chiuso con una cintura in tinta. Così facendo ha lasciato intravedere l'abito marrone dalla linea morbida ma con lo spacco laterale di Cuyana, al quale ha abbinato un paio di stivali col tacco basso e largo di Giuliva Heritage. I dettagli che l'hanno fatta apparire "in incognito"? Il cappellino di lana, i maxi occhiali scuri firmati Valentino e la mascherina.