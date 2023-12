Meghan Markle diventa stagista (ma è solo uno spot): veste casual in jeans e sneakers Meghan Markle è tornata a recitare, lo ha fatto per uno spot nato dalla collaborazione per un brand americano che produce caffè. Per l’occasione si è trasformata in una stagista e ha indossato degli abiti casual (anche se non ha rinunciato alle griffe). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Da quando ha incontrato Harry Meghan Markle è stata costretta a mettere in pausa la sua carriera, dall'attività di attrice a quella di influencer con un blog tutto suo, si è dedicata prevalentemente alla famiglia e alle attività charity, sostenendo importanti tematiche sociali insieme al marito. Questo, però, non significa che abbia dimenticato la sua più grande passione, quella per la recitazione, l'ha semplicemente tenuta in stand-by per qualche tempo. A diversi anni dall'addio a Suits, la serie di successo di cui era protagonista, ha fatto una piccola incursione in uno spot pubblicitario, trasformandosi in una comune stagista: ecco cosa ha indossato per il ritorno di fronte la macchina da presa.

Meghan Markle torna a recitare

Sarà perché le voci dell'insuccesso dei recenti progetti sono vere o perché semplicemente aveva voglia di tornare a recitare, ma la cosa certa è che Meghan Markle ha approfittato dell'estrema distanza dalle regole di corte per collaborare con Clevr Blends. Si tratta di un marchio di caffè e altri prodotti a base di latte d’avena che l'ha scelta come volto del suo nuovo spot pubblicitario (diventato ormai virale). Nella clip la Duchessa si è trasformata in una stagista, mostrandosi alle prese con le comuni attività legate al ruolo, dall'ordinare scartoffie al trascorrere ore e ore davanti al pc, fino a preparare delle bevande calde ai propri superiori.

Meghan Markle nello spot del caffè

Il look da stagista di Meghan Markle

Cosa ha indossato per questa esperienza inedita? Niente abiti principeschi o look sofisticati, ha puntato sullo stile casual abbinando un paio di jeans skinny total black di La Ligne a un maglioncino celeste in puro cashmere, per la precisione un semplice modello a girocollo firmato COS.

Maglione COS

Per completare il tutto ha scelto un paio di comode sneakers bianche, evitando i tacchi a spillo a cui di solito non rinuncia mai. Non è mancato il dettaglio griffato: Meghan ha sfoggiato un paio di occhiali da sole scuri da diva firmati Celine. Per quale motivo la Duchessa ha accettato di collaborare proprio con Clevr Blends? Innanzitutto l'azienda si trova nei pressi della sua villa a Montecito e, come se non bastasse, le ha dato la possibilità di sponsorizzare dei prodotti fatti con ingredienti etici e green.