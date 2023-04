Megan Gale oggi: dopo gli spot anni Novanta una vita consapevole sempre a contatto con la natura La filosofia di vita di Megan Gale è basata sulla consapevolezza. La maternità le ha fatto capire il bisogno di rallentare e dedicarsi alle cose davvero importanti, anche i più piccoli momenti di quotidianità apparentemente insignificanti. Ama trascorrere il tempo libero con la famiglia, soprattutto all’aria aperta.

A cura di Giusy Dente

Anche se sono passati moltissimi anni, in Italia tutti si ricordano di lei per una serie di celebri spot che la vedevano protagonista: quelli della Omnitel/Vodafone trasmessi tra 1999 e 2006. Megan Gale tra anni Novanta e Duemila si è divisa tra cinema e televisione, riscuotendo molto successo. La modella australiana ha fatto da testimonial pubblicitaria per diversi brand, ha partecipato ad alcune produzioni cinematografiche, è stata anche sul palco dell'Ariston nell'edizione 2001 del Festival di Sanremo. La 47enne oggi conduce uno stile di vita meno esposto e più riservato: si dedica moltissimo alla famiglia, ha scoperto la passione per lo yoga, si è lanciata in un'avventura imprenditoriale. Rallentare i ritmi le è servito per prendersi più cura di sé e delle cose davvero importanti.

Megan Gale modella per un giorno

Nel 2008 Megan Gale si è ritirata dalle passerelle, che restano comunque il suo primo amore. Oggi ha 47 enni, ma ha esordito nel settore fashion quando ne aveva appena 18. A distanza di 15 anni è tornata a sfilare: ha incantato il pubblico dello show David Jones, che ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2023-24. Ha sfoggiato due cambi d'abito e ha ammaliato i presenti col suo fascino senza età, rimasto immutato nel tempo: chioma fluente nera, grandi occhi verdi, sorriso smagliante.

Cosa fa Megan Gale oggi

Megan Gale ha avuto due figli dal compagno di lunga data Shaun Hampson, giocatore di football australiano con cui fa coppia dal 2011. Nel 2014 è nato River Alan Thomas Hampson e tre anni più tardi la modella ha dato alla luce Rosie May Dee Hampson. Nel mentre, ha affrontato anche la dolorosa esperienza dell'aborto spontaneo nel 2016. La famiglia è importantissima: ama dedicarsi a loro e la maternità ha completamente ribaltato le sue priorità. Le ha fatto prendere consapevolezza della necessità di rallentare, per godere davvero di quel tesoro. In un'intervista rilasciata a The Grace Tales ha spiegato:

I miei figli mi hanno incoraggiato a prendermi più cura di me: se non sono in forma e in salute, allora non posso essere la mamma migliore per loro. Faccio del mio meglio per non sovraccaricarmi di impegni e per non abbattermi; quando sento che sta iniziando a succedere, riesco a gestirlo. Sono anche più attenta alla mia salute, ai miei livelli di stress. Sono consapevole e presente di come passo il mio tempo e di come gli do la priorità, dedicandolo alle cose della vita che contano di più e che mi danno gioia. I bambini ti fanno rivalutare la vita e ci ricordano che il nostro tempo qui è prezioso.

Megan Gale e Shaun Hampson hanno un rituale ben preciso che cercano di rispettare:

Ci piace sempre dedicare la fascia oraria 16:00-19:00 solo alla famiglia. Durante questo periodo, cerchiamo di stare alla larga dai nostri dispositivi il più possibile in modo da poter interagire con i bambini e tra di noi senza distrazioni. Nei fine settimana, ci assicuriamo di uscire insieme: ci piace fare una passeggiata, un giro in bicicletta con la famiglia o giocare al parco.

La famiglia vive in una grande villa con piscina immersa nel verde. La 47enne ama trascorrere nella natura il suo tempo e assieme a marito e figli è solita anche viaggiare moltissimo, alla scoperta di paradisi naturali e paesaggi mozzafiato. La natura è il luogo che più di tutti le permette di stare in pace e in serenità, di ascoltare se stessa. La sua vita è improntata proprio al rispetto della natura. Proprio per questo quando ha deciso di lanciarsi in un'attività imprenditoriale, lo ha fatto seguendo i propri ideali. Ha dato vita nel 2019 a Mindful Life, un brand dedicato alla cura della pelle composto da prodotti di derivazione naturale etici e sostenibili. Nell'intervista ha spiegato:

Ho creato questa linea di prodotti per bambini nel tentativo di aiutare tutti (me compresa) a rallentare e a essere presenti nei momenti più piccoli ma non celebrati della nostra giornata, ad esempio l'ora del bagnetto. Dopo aver avuto River, ricordo che tutti mi ricordavano di godermi quei momenti: passano così in fretta! Voglio che Mindful Life Child ricordi a tutti di godersi questi piccoli momenti con i propri figli.

La "vita consapevole" di Megan Gale

Mindful Life significa "vita consapevole". La consapevolezza è una vera e propria filosofia di vita, per lei, è ciò che la guida verso la ricerca della felicità e della serenità. In particolare, la modella si è avvicinata sempre più allo yoga, una pratica scoperta tardi, ma che non ha mai più lasciato. La pratica ormai da circa 10 anni. È ciò che le permette di dedicarsi a se stessa, di fare qualcosa per il proprio benessere, di staccare un po' la spina applicandosi a qualcosa di sano. Si è allenata anche quando era incinta dei suoi due figli.