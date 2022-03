Max Maiorino, il calzolaio star di TikTok: “Ciò che si compra si può riparare” Da Saronno a TikTok: il calzolaio Max Maiorino è amatissimo sui social, dove mostra come ripara e riporta in vita scarpe che altrimenti verrebbero buttate e ricomprate. A Fanpage.it ha raccontato perché è importante dare una seconda possibilità al ‘vecchio’.

A cura di Giusy Dente

C'era una volta il calzolaio…e c'è ancora. I mestieri antichi, legati soprattutto all'artigianato e ad attività a conduzione familiare, sono in crisi: i giovani affascinati da professioni ‘moderne' e digitali, sembra abbiano ben poco interesse ad approfondire e portare avanti questi settori. Max Maiorino invece, introdotto dai genitori al mestiere di calzolaio, da anni lavora nella bottega di famiglia. Ma non si è limitato a raccogliere l'eredità familiare, perché quando la sua piccola Saronno ha cominciato a stargli stretta, ha fatto un passo avanti. Ha trovato una chiave per aprire la bottega a un pubblico molto più ampio, per far conoscere il suo mestiere a chi di colla, chiodi e suole non ne sa nulla: sbarcare sui social. Su Instagram e TikTok spopolano i video in cui ripara le scarpe e le trasforma in calzature come nuove: reinventarsi e coniugare antico e moderno si è rivelato un successo.

Calzolaio Max, da Saronno a TikTok

Bisnonno calzolaio, nonno calzolaio, papà calzolaio: Max ha imparato il mestiere all'interno della bottega di famiglia, a Saronno, dove viene tramandato da generazioni. Complici la pandemia e il lockdown, gli affari erano in crisi. In quel momento di difficoltà gli è venuta un'idea rivelatasi vincente: aprire un canale TikTok, per farsi conoscere da un pubblico più ampio e soprattutto più giovane. I suoi video sono subito diventati virali.

Il pubblico si è affezionato a Calzolaio Max, che riporta in vita borse e scarpe vecchie, rovinate, apparentemente destinate alla spazzatura. Ora che il lavoro si è moltiplicato, Max sogna in grande: punta all'apertura di tante piccole sedi. "Ho usato il mezzo dei social per arrivare ovunque in tutta Italia" ha spiegato a Fanpage.it; e difatti da tutta Italia ora gli mandano articoli da riparare. Parallelamente, sono andati a ruba anche i primi modelli da calzature da lui stesso realizzate.

A cambiare non è stata solo la mole di lavoro, ma anche il pubblico: "Prima l'età media della mia clientela era abbastanza alta, invece adesso ci sono un sacco di giovani. Hanno un rapporto col mio lavoro molto bello, gli ricorda magari un nonno che faceva questo mestiere anni fa". Nel suo piccolo e inaspettatamente Max ha riacceso interesse verso l'antico mestiere del calzolaio: "Tanti giovani quando mi portano le scarpe mi chiedono di fare un video della riparazione oppure si fermano in negozio di fianco a me per vedere come faccio a sistemare una scarpa".

Compra e butta? No, ripara!

Dietro il lavoro di Max non c'è solo l'ambizione di un ragazzo che vuole ingrandire la propria attività, ma c'è il desiderio di lanciare un messaggio contro il consumismo sfrenato ben preciso: "Viviamo in un'epoca dominata dal compra e butta. Io vorrei tornare alla tradizione: ciò che si compra si può riparare. È una cosa che i giovani avevano perso e che vorrei far tornare".

E di motivi, per riparare un prodotto di qualità piuttosto che comprarne uno nuovo, ce ne sono diversi: "Il primo punto è economico: comprare e buttare fa spendere più soldi. Il secondo punto è a livello ambientale: buttare inquina. Il terzo punto è la salute: tanti pensano che risparmiando su una scarpa a basso costo la salute non ne risenta, invece schiena e articolazioni fanno male". La presenza di Max su TikTok ha fatto rivalutare quegli accessori che mai ci saremmo sognati di portare a un calzolaio, per farli aggiustare: più facile buttarli e acquistarne di nuovi.

E invece abbiamo tutti quelle scarpe da ginnastica così comode ma sporche e mangiucchiate dal cane, quelle décolleté a cui siamo affezionati ma che hanno suola e tacco rovinati. Magari le teniamo ferme nella scarpiera, cercando il coraggio di darle via. Grazie a Calzolaio Max adesso sappiamo che rimetterle a nuovo, dare loro una seconda vita è non solo possibile, ma anche conveniente: per il portafogli, l'ambiente e la salute!