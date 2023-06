Matilde Gioli presenta sui social mamma Francesca: “60 anni di bellezza naturale” Matilde Gioli ha condiviso alcune foto di sua madre, importante punto di riferimento nella sua vita. Le due si somigliano molto, fisicamente e caratterialmente.

A cura di Giusy Dente

Matilde Gioli e sua madre

Matilde Gioli è lo pseudonimo di Matilde Lojacono. Sono rare le foto della vita privata dell'attrice, che non ama eccessive incursioni nella vita personale e sentimentale. Preferisce che la carriera e il lavoro restino separati dagli affetti e dalle persone care che arricchiscono la sua vita. Ha fatto uno strappo alla regola presentando sui social sua madre.

Francesca Gioli

Chi è Francesca Gioli

L'attrice ha scelto per la propria carriera artistica di farsi conoscere col cognome materno. Sua madre, Francesca Gioli, è di origine toscana, mentre suo padre Stefano era di origine pugliese. L'uomo è prematuramente scomparso all'età di 55 anni, a causa di un tumore, prima che sua figlia diventasse nota al grande pubblico. I due avevano molte passioni in comune dalla corsa alla montagna, mentre sua madre è sempre stata un punto di riferimento, oltre che una fonte di ispirazione e modello di forza.

Matilde Gioli

Dei genitori, l'attrice ha parlato nel salotto di Verissimo nel 2021, ospite di Silvia Toffanin. A proposito del padre ha detto: "Era molto affettuoso, ma non mi diceva mai brava. Ho scoperto che, invece, diceva a mia madre che era molto orgoglioso di me". Francesca Gioli ha compiuto 60 anni lo scorso dicembre. Sua figlia ha testimoniato sui social la festicciola casalinga organizzata in suo onore, tra palloncini e festoni e immancabile torta. Le ha rivolto parole di affetto: "Lo so che sei stanca e provata, la vita più volte non ti ha sorriso. Ma la tua forza illimitata ci ha riempiti di vita e di amore tutti e quattro. Ti amiamo tanto".

Francesca Gioli

L'attrice ha voluto rinnovare l'amore che prova nei confronti di sua madre dedicandole un nuovo post su Instagram. "60 anni di bellezza al naturale" ha scritto, condividendo alcuni scatti in cui Francesca Gioli è sorridente e radiosa, con una camicia a righe bianche e azzurre e un velo di lucidalabbra. Madre e figlia si somigliano moltissimo. Di Francesca Gioli ha molto di più del cognome, degli occhi azzurri e del luminoso sorriso. Ne ha ereditato la forza. Con determinazione e tenacia ha superato il grave incidente in cui è rimasta coinvolta a 15 anni e ha seguito il suo sogno di recitare, riuscendo a farsi conoscere e apprezzare da un pubblico ampio dopo tanta gavetta.