Math Girl, su TikTok la matematica delle donne è un’opinione ironica (da non prendere troppo sul serio) “Con abbastanza complimenti l’outfit si ripaga”, “Sotto i 5 dollari è gratis”: è la matematica delle ragazze, a metà tra ironia e autogiustificazione.

Anche la finanza sbarca su TikTok: arriva la tendenza "Girl Math", la "matematica delle ragazze". Consiste in una serie di divertenti e ironici consigli che riguardano la gestione delle spese e del portafogli. Per la prima volta e contro ogni aspettativa la matematica diventa un'opinione ed è per questo che non andrebbe presa troppo sul serio. In fondo è solo una strategia per giustificare acquisti non necessari, di cui avremmo forse potuto fare a meno, per banalizzare le cattive abitudini economiche: ma riesce comunque a strappare una risata se non viene presa troppo alla lettera!

Come nasce la matematica delle ragazze

L'origine del trend va fatta risalire al programma radiofonico neozelandese Fletch, Vaughan & Hayley. In un episodio di luglio con l'economista Brad Olsen (visto milioni di volte su TikTok) è stato per la prima volta analizzato questo modo di pensare, diventato poi virale. L'esperto spiegava quante volte andava per esempio indossato un vestito affinché la spesa effettuata risultasse in qualche modo ammortizzata, per non dire azzerata, fino a poterla considerare gratuita.

Al momento su TikTok i video con l'hashtag #girlmath hanno superato 36 milioni di visualizzazioni. Gli utenti della piattaforma, insomma, hanno iniziato a condividere i propri esempi della logica (a volte contraddittoria) alla base dei loro acquisti, da quelli più importanti a quelli più piccoli.

Alcuni esempi di "matematica delle ragazze"

Vince l'ironia a discapito della matematica ed è per questo che le dritte proposte non andrebbero prese proprio alla lettera, ma inserite in un giusto contesto ironico. "Se compro qualcosa ma poi lo restituisco, ho fatto soldi" dice la creator di uno dei video più popolari sulla piattaforma, visto oltre 11 milioni di volte. Un utente ha commentato: "Per aggiungere un altro livello: io e il mio amico ci ripaghiamo in complimenti. Con abbastanza complimenti, l'outfit si ripaga da solo". Secondo la stessa spiazzante logica-non logica: "Qualsiasi cosa sotto i 5 dollari è come se fosse gratis" come dice un altro utente. E ovviamente, rientrano nello stesso discorso le spese fatte con largo anticipo: "I biglietti che compro mesi prima: poi mi presento al concerto e penso che è stato gratis" dice qualcuno sul social network.

Math Girl, più ironia che matematica

La "matematica delle ragazze" è chiaramente umoristica e ironica: è un modo per assolverci dalla colpa dell'acquisto inutile, per autoconvincerci di aver fatto una cosa giusta. Come chi dice che comprare un vestito è come fare un acquisto scontato del 50%, perché il vestito vale sia come camicia che come pantaloni! Di base, c'è sicuramente la radicata convinzione che le donne non sappiano gestire i soldi: è uno stereotipo patriarcale che la girl math mette in parodia. Questa presa in giro rischia di rafforzare l'idea, ecco perché va inserita in un adeguato contesto umoristico, utile più a farsi quattro risate che a effettivamente risparmiare qualche soldo.