Massimiliano Caiazzo da Mare Fuori a C'è Posta per Te: torna in tv con il look basic da 8mila euro Massimiliano Caiazzo, alias Carmine di Mare Fuori, è tra gli ospiti speciali della puntata odierna di C'è Posta per Te: in quanti sanno quanto costa e chi ha firmato il look basic che ha sfoggiato sul palco?

A cura di Valeria Paglionico

C'è Posta per Te, il people show di Canale 5 presentato da Maria De Filippi, continua a essere il programma più seguito del sabato sera. Oltre alle storie strappalacrime che vengono raccontate dai protagonisti invitati in studio, a rendere ogni appuntamento speciale sono gli ospiti chiamati dalla padrona di casa a fare delle sorprese esclusive a coloro che ricevono la tanto temuta busta. Nella puntata di oggi, sabato 2 marzo, il più atteso è in assoluto Massimiliano Caiazzo, meglio conosciuto come Carmine Di Salvo di Mare Fuori, ormai uno dei divi più amati nel nostro paese: ecco cosa ha indossato per il ritorno in tv.

Chi ha firmato il look di Massimiliano Caiazzo a C'è Posta per Te

Massimiliano Caiazzo (insieme a Lorella Cuccarini) è uno degli ospiti speciali della puntata odierna di C'è Posta per Te. Non è la prima volta che appare in tv al di fuori della serie che lo ha reso famoso, lo aveva già fatto a Sanremo con il resto del cast e fin da quell'occasione era riuscito a incantare tutti con la sua bellezza e con il suo fascino.

Massimiliano Caiazzo a C'è Posta per Te

Questa volta per lui niente completi su misura, ha preferito qualcosa di un tantino più casual ma sempre super elegante. Si è affidato alla Maison Fendi, che ormai da tempo firma i suoi look da palcoscenico, sfoggiando un completo basic ma allo stesso tempo super costoso.

Massimiliano Caiazzo in Fendi

Massimiliano Caiazzo, i dettagli del look beige e nero

Il capo chiave del look di Massimiliano è la Go-To Jacket di Fendi, una giacca monopetto in pelle stampa cervo sui toni del beige con colletto a camicia, maxi tasche sul petto e bottoni a vista, il suo prezzo? Sul sito ufficiale di Fendi viene venduta a 6.000 euro.

La Go-To Jacket di Fendi

L'attore ha poi completato il tutto con un paio di pantaloni dal taglio classico in lana jacquard nera (prezzo 750 euro) e con degli stivaletti di pelle in tinta con punta affusolata e squadrata e tacco stile cubano decorato con motivo F in metallo (prezzo 1.400 euro). Insomma, le tute e le canotte di Carmine non hanno nulla a che vedere con l'armadio di Massimiliano: nella vita reale l'attore è un'indiscussa icona fashion.

Stivaletti Fendi