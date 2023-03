Marco Mengoni arriva agli Oscar: al party di Elton John è glamour con la camicia effetto coccodrillo Marco Mengoni è volato a Los Angeles e ha partecipato a uno degli after party degli Oscar. Per l’occasione ha puntato su uno scintillante completo total black, abbinato a una camicia effetto coccodrillo.

A cura di Valeria Paglionico

Marco Mengoni sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2023 con il brano Due Vite, è diventato richiestissimo in radio e in tv. Oltre a scalare le classifiche italiane, è anche volato a Los Angeles ed è proprio lì che qualche giorno fa ha preso parte all'attesissima sfilata di Versace. Complice la profonda amicizia con la stilista Donatella, nelle ultime ore è riuscito a partecipare anche agli Oscar. Ieri sera è stato tra gli invitati dell'after party organizzato da Elton John con la sua AIDS Foundation e ne ha approfittato per dare il meglio di lui in fatto di stile: ecco cosa ha indossato il cantante per il party esclusivo.

Marco Mengoni brilla al party degli Oscar

Ieri sera Los Angeles è stata illuminata dalla 95esima edizione degli Oscar ma, oltre alla tradizionale cerimonia di premiazione che si è tenuta al Dolby Theater, la città ha ospitato anche diversi eventi a tema. Tra questi c'è stato anche l'Elton John AIDS Foundation's 31st Annual Academy Awards Viewing Party, al quale ha partecipato Marco Mengoni. Per l'occasione il cantante ha puntato su un look total black firmato Versace. Ha abbinato un completo classico rivisitato in una versione scintillante, ovvero con giacca e pantaloni tempestati di glitter, a una camicia di raso a effetto coccodrillo. L'ha portata sbottonata, rivelando una collana gold col pendente Medusa.

Marco Mengoni in Versace

Il legame tra Marco Mengoni e Donatella Versace

Nel corso della serata Marco ha poi posato al fianco di Donatella Versace, dando prova che il rapporto che li unisce è sempre più profondo. Sebbene i due collaborassero già da due anni, è a Sanremo che sono riusciti a esprimere al massimo l'animo glamour e sofisticato della Maison. Il cantante ha indossato diversi outfit ispirati ai look d'archivio firmati da Gianni Versace, diventando così il modello ideale della stilista. Insomma, Mengoni è destinato a diventare un'icona fashion internazionale e all'evento degli Oscar ne ha data solo l'ennesima prova.