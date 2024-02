Mahmood è pronto per il Festival: le foto a petto nudo prima di partire per Sanremo Mahmood è tra i Big di Sanremo 2024, al quale partecipa col brano Tuta Gold. Come si sta preparando per tornare al Festival? Con un selfie a petto nudo a poche ore dalla partenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Mancano poco più di 24 ore all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo e tutto sembra essere pronto per rendere lo spettacolo memorabile. I Big in gara sono ormai giunti tutti in Liguria e stanno trascorrendo le giornate alle prese con le ultime prove al teatro Ariston. Tra i più attesi di quest'anno non può che esserci Mahmood che, dopo aver trionfato due volte su due all'evento, torna sul palco dell'Ariston con il brano Tuta Gold. Come si sta preparando a questa nuova esperienza? Lo ha rivelato sui social, dove si è immortalato super sensuale poco prima di partire.

I preparativi sanremesi di Mahmood

Non c'è due senza tre e Mahmood sembra averlo capito bene, visto che torna all'Ariston per la terza volta in pochi anni con un brano che probabilmente scalerà le classifiche come i precedenti (con cui aveva raggiunto il primo gradino del podio sanremese). Si è servito dei social per documentare gli ultimi preparativi prima di partire alla volta della Liguria: al motto di "Doccia fatta, valigia fatta e ho comprato quello che dovevo comprare. Non vedo l’ora sia martedì", si è scattato un selfie a petto nudo. Il cantante ha dato il meglio di lui in fatto di sensualità immortalandosi poco dopo essere uscito dalla doccia con i muscoli in vista e indosso solo un telo total black avvolto intorno alla vita.

Mahmood con il dente d'oro per il lancio di Tuta Gold

Cosa indosserà Mahmood a Sanremo

Cosa indosserà Mahmood a Sanremo 2024? Al momento non ha dato nessuno spoiler ma, essendo da sempre un'indiscussa icona fashion, di sicuro mixerà alla perfezione eleganza, originalità e glamour. Certo, a Sanremo Giovani aveva lasciato spazio alla semplicità con un look basic ed essenziale con camicia e cravatta, ma non si esclude che all'Ariston rivelerà il suo animo più audace tra cristalli, dettagli nude e tacchi alti. Insomma, stando alle previsioni, Mahmood concorre per aggiudicarsi il titolo di più trendy del Festival: riuscirà addirittura a superare le aspettative?