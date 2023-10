Luisa Ranieri diva della Festa del Cinema di Roma, incanta in abito monospalla con spacco Luisa Ranieri è nel cast del nuovo film di Ferzan Ozpetek, presentato alla Festa del Cinema di Roma. L’attrice ha sfilato sul red carpet elegantissima.

A cura di Giusy Dente

Luisa Ranieri

La Festa del Cinema di Roma è ormai un appuntamento fisso nella Capitale, un evento rinomato che porta in Italia celebrity provenienti da ogni parte del mondo. La kermesse è giunta alla 18esima edizione ed animerà la città fino al 29 ottobre, con un calendario fitto di appuntamenti. La serata del 22 ottobre ha visto protagonista il film Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek, presentato in anteprima in vista dell'uscita su Netflix, l'1 novembre. L'intero cast ha sfilato sul red carpet, compresa Luisa Ranieri, che nella pellicola è Titti, la cassiera di un cinema degli anni Settanta.

Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma

Roma in questi giorni è il centro del cinema mondiale. Sono giunti in città attori e registi da ogni parte del mondo, per prendere parte alla kermesse, diventata un punto di riferimento del settore, in questi 18 anni. Luisa Ranieri la sfilato sul red carpet in occasione della presentazione del suo nuovo film, che non è il solo progetto che la vede coinvolta al momento. Presto ricominceranno le riprese della terza stagione di Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction di Rai1di cui è protagonista, ed è pronta per un nuovo ruolo nel prossimo film di Paolo Sorrentino (dopo quello in È stata la mano di Dio). La moglie di Luca Zingaretti è uno del volti più amati dal pubblico, una donna sicura di sé e magnetica apprezzatissima sia per il suo talento che per la sua innata eleganza.

Il look di Luisa Ranieri

Nella serata del 22 ottobre, Luisa Ranieri si è imposta come la diva della serata con un look che ha catalizzato gli sguardi dei presenti, conquistando tutti. L'attrice ha scelto un lungo abito monospalla con maxi spacco, impreziosito da un drappeggio sul fianco destro. Ha completato il look con un paio di sandali color bronzo, con cinturino sottile intorno alla caviglia e tacco alto. Trucco minimal, pochi gioielli (solo un paio di orecchini), capelli leggermente mossi e spostati di lato: le è bastato semplicemente attraversare il red carpet per illuminarlo.