Lucy Middleton, chi è la cugina di Kate che ha lavorato con Harry per pubblicare Spare I Windsor non conoscevano davvero il contenuto di Spare prima della pubblicazione? Stando alle indiscrezioni, forse erano ben coscienti a cosa andavano incontro. Il motivo è molto semplice: Lucy Middleton, la cugina di Kate, ha aiutato Harry a lanciare l’autobiografia.

A cura di Valeria Paglionico

Spare, l'autobiografia shock del principe Harry, continua a far discutere a più di una settimana dalla pubblicazione. L'erede al trono che ha detto addio ai Royals ha rivelato alcuni dettagli davvero scottanti della sua vita di corte, dal passato difficile tra droghe ed eccessi ai duri screzi col fratello William, fino ad arrivare al rapporto non proprio idilliaco tra la moglie Meghan Markle e Kate Middleton. E se i Windsor fossero sempre stati a conoscenza del contenuto del libro? Di recente è emerso che Lucy Middleton, la cugina di Kate, lavora nell'industria editoriale e ha aiutato il principe a pubblicare la sua opera, leggendola con grande anticipo in formato integrale.

Lucy Middleton è un avvocato

Si chiama Lucy Middleton ed è la cugina di primo grado di Kate Middleton, figlia di Richard Middleton, ovvero il fratello di Michael, il padre della principessa. Le due hanno sempre condiviso un rapporto molto profondo, basti pensare al fatto che nel 2000 hanno trascorso 3 mesi insieme a Firenze (dove Lucy ha studiato). Kate, inoltre, l'ha scelta come madrina di Louis. Ora, però, le cose potrebbero essere cambiate. Nella vita Lucy fa l'avvocato, è responsabile dell'ufficio legale della Penguin Random House, ovvero la casa editrice che ha prodotto l'autobiografia di Harry. È specializzata in diffamazione, privacy e riservatezza, dunque si ipotizza che sia venuta a conoscenza del libro shock molto prima della pubblicazione.

Kate Middleton era stata informata prima della pubblicazione?

Stando alle indiscrezioni, Lucy Middleton sarebbe stata tra le prime a leggere il libro per motivi legali, così da evitare problemi all'editore, e la cosa desta non pochi sospetti tra le persone "comuni". Il motivo è molto semplice: è davvero possibile che non abbia messo in guardia la cugina a cui è così tanto legata? Certo, di sicuro la sua posizione la obbliga a mantenere totale riservatezza sulle opere revisionate ma, trattandosi della Royal Family, probabilmente sarebbe stato accettato uno strappo alla regola. I Windsor saranno stati davvero all'oscuro di tutto? Probabilmente non lo sapremo mai, visto che ancora oggi continuano a non rilasciare alcun commento sull'opera di Harry.