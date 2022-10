Lucky Diamond Rich è l’uomo più tatuato del mondo: ha anche le gengive tatuate Lucky Diamond Rich è nel Guinness World Record come uomo più tatuato del mondo: “Ho annerito tutto il corpo”.

Instagram @theofficialluckyrich

A guardarlo, non è difficile intuire il motivo che ha permesso a Lucky Diamond Rich di finire nel Guinness Word Record. L'uomo si è aggiudicato il titolo di uomo più tatuato del mondo. Nato in Nuova Zelanda come Gregory Paul McLaren, ha origini aborigene australiane e nel suo passato ha una carriera circense cominciata quando aveva 16 anni. Era specializzato in monociclo e giochi pericolosi, adoperando diversi accessori e anche armi. Proprio da queste sue inclinazioni deriva il nome d'arte che ha poi scelto e con cui è da tutti conosciuto: "Penso di essere fortunato per natura, visto che sono in grado di destreggiami con una motosega e so ingoiare le spade. Diamante è nato perché i miei amici mi chiamano così. Rich, invece, è perché sono ricco di spirito" ha spiegato.

Chi è Lucky Diamond Rich

La caratteristica distintiva di Lucky Diaond Rich è ovviamente la sua pelle notevolmente tatuata: strati e strati di inchiostro che gli sono valsi un record chi gli appartiene da un decennio. È stato calcolato che abbia trascorso più di 1000 ore a farsi colorare il corpo dai tatuatori, che gli hanno decorato ogni parte del corpo. Ma i tattoos non sono la sola modifica apportata: si è anche allungato i lobi delle orecchie, ha sostituito i denti naturali con altri in argento, ha aggiunto svariati piercing.

Instagram @theofficialluckyrich

E lui si piace così: "Quello che pensano di me non sono affari miei. La mia autostima non dipende dagli altri" ha detto, sicuro di sé e soddisfatto del lavoro compiuto fino a oggi sul suo corpo. Certo, è consapevole di generare reazioni contrastanti alla vista: "Ognuno è diverso nel modo in cui reagisce. È come il tempo: non puoi prevederlo, non puoi controllarlo, lo affronti appena arriva". Ma è un uomo come tanti nella vita di tutti i giorni: "Non sono diverso da nessun altro, sono solo molto tatuato. Sanguino come chiunque altro, ho lo stesso tipo di problemi che la maggior parte delle persone ha nella vita quotidiana".

Instagram @theofficialluckyrich

La storia dell'uomo più tatuato al mondo

Per diventare quello che è oggi Lucky ci ha impiegato un decennio: "Il primo tatuaggio l'ho fatto a 16 anni: stavo viaggiando con il circo in Australia. Non mi ero mai mai tatuato prima e l'ho fatto sul fianco perché non volevo che mia madre la vedesse. Mi sono tatuato di nuovo quando avevo 18 anni e poi mi sono fatto regolarmente tatuare il più possibile. Sono andato avanti un tatuaggio alla volta, come fanno tutti" ha raccontato. Ha speso tutti i suoi risparmi guadagnati come artista di strada in questo modo, frequentando i tatuatori di tutto il mondo: a loro ha affidato ogni parte del suo corpo.

Instagram @theofficialluckyrich

A 28 anni lo ha ricoperto tutto e a quel punto ha cominciato a ripassare i disegni più vecchi: "Ho annerito tutto il mio corpo, strati su strati". Al momento, si diverte a fare lui da tatuatore per gli altri: non si fa tatuare da circa 6 anni. Vanta una copertura superiore al 200%: non ha escluso neppure le palpebre, la pelle tra le dita dei piedi e persino le gengive. La domanda che gli fanno più spesso è se sia pentito della sua opera o di qualcuno dei tattoos, ma lui non ha dubbi: "Non rimpiango nulla di ciò che ho fatto".